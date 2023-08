Vyřazení z reprezentace? Je to jedno, jsem duch, líčí "exotický" navrátilec do KHL

Kontinentální ligu, která po startu ruské války na Ukrajině získala status kontroverzní destinace, si v nadcházející sezoně zahraje i Chorvat. Nepředpokládá, že v rodné zemi mu to uškodí.

Dmitrij Jaškin, Ostap Safin, Libor Šulák, Lukáš Klok, David Sklenička. Do příštího ročníku ruské KHL, začínajícího v září, naskočí pět Čechů, o jednoho víc než v minulé sezoně.

Safin, jenž se narodil v Praze, ale po rodičích má i ruský pas, dokonce "přepnul" a po nabytí sportovního občanství může místo Česka reprezentovat Rusko.

Na stranu země, která je vzhledem ke své válečné agresi na Ukrajině v částečně mezinárodní izolaci, přešel také americký obránce Brennan Menell. Ruské občanství získal navzdory tomu, že v zemi strávil jen rok a ruštinu ještě neovládá.

Cizinců jako Menell a Safin přibývá.

Že by Rusko a jeho hokejová vitrína nabývaly na popularitě? Ne tak docela. Důvod je prostější. V blížící se sezoně KHL začíná platit pravidlo, podle něhož lze do zápasu nasadit místo pěti cizinců jen tři. Týká se to pouze ruských klubů; čínský Kunlun, běloruský Minsk a kazachstánská Astana mají nadále volné ruce.

Někteří zahraniční hráči tak sahají po ruském pasu proto, aby se mezi zmíněnou trojici nepočítali a získali výhodu.

Třeba Menell teď působí v moskevském Dynamu vedle tří Kanaďanů. V mužstvu jsou ještě dva Bělorusové, ale ti do limitu nespadají jakožto občané Euroasijské unie.

S pravidlem přišlo ruské ministerstvo sportu, kluby, především ty movitější, ho obcházejí. Počet cizinců v KHL každopádně ubývá.

Před válkou na Ukrajině jich tam hrálo kolem tří stovek, v minulé sezoně přišel propad o více než třetinu. Letos jich databáze Elite Prospects prozatím eviduje 161, skoro dvakrát méně než před válkou.

Navíc se nedá říct, že by zbylo místo jen pro vyvolené.

V Nižním Novgorodu pokračuje Japonec Yu Sato, který v minulém ročníku posbíral jen deset bodů (5+5) a předtím se trápil v americké juniorce.

Také se po pěti letech vrací chorvatský křídelník Borna Rendulič. Do historie vstoupil tím, že si zahrál NHL jako první hráč narozený a vychovaný v Chorvatsku. V Kontinentální lize pak nastupoval za Podolsk, ale příliš nezářil - rozloučil se 23 body v 59 duelech. Loni hrál v Německu.

"Cítím se tady skoro jako doma," řekl o novém angažmá v Soči webu Championat. "Máte podobný jazyk i mentalitu. Lidé z východní Evropy - Bosňané, Srbové, Chorvati - jsou podle mě Rusům hodně podobní."

Z probíhající války na Ukrajině si při rozhodování nedělal těžkou hlavu. "Abych byl upřímný, na zprávy vůbec nekoukám!" spustil. "Samozřejmě se doslechnu všechny možné věci, hlavně v Evropě, ale ne všemu věřím, protože média se honí za čteností. Mluvil jsem se spoustou cizinců, kteří loni hráli KHL, a všichni mi řekli, že všechno je tady v pohodě."

Zatímco pro české, finské nebo lotyšské hokejisty znamená angažmá v Rusku automatickou stopku v reprezentaci, Rendulič se nepříjemných následků nebojí.

"Nikdo u nás doma nejspíš ani neví, že jsem tady. Jsem pro ně duch. V Chorvatsku je populární fotbal, hokej ne. Nejspíš jsem jediný, kdo hraje hokej profesionálně. Nemyslím si tedy, že budu mít nějaké problémy. A stejně je jedno, jestli mě z reprezentace vyřadí, nebo ne, protože tak jako tak hrajeme v nižších divizích mistrovství světa. Náš hokejový svaz je malý, nikdo mi nebude dělat problémy," doplnil 31letý křídelník.