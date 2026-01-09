Čechům slepě závidím, přiznal Lašák. Zato Dostál svým prohlášením Slováky podráždil

Stříbrný výsledek českých hokejových juniorů, který přinesl už čtvrtou medaili z mistrovství světa dvacítek v řadě, rezonuje i u sousedů. Ján Lašák, bývalý hvězdný slovenský brankář, v rozhovoru přiznal, že Čechům slepě závidí. Podmínky na Slovensku se prý nedají srovnat.
Stříbro, bronz, bronz, stříbro. To je série, kterou čeští junioři v posledních letech nashromáždili po předchozím dlouhém půstu trvajícím od roku 2005.
To Slováci nyní čekají v kategorii dvacítek na medaili už 11 let. Tehdy došlo mužstvo kolem Martina Réwaye k bronzu, od té doby neprošli Slováci ani jednou mezi nejlepší čtyřku a pravidelně končí ve čtvrtfinále.
Stejně jako letos, kdy v klíčovém utkání podlehli Kanadě 1:7.
Na druhou stranu ve skupině sehráli vyrovnaná střetnutí s pozdějšími mistry světa Švédy (2:3) i s Američany (5:6), proti nimž ještě před polovinou druhé třetiny vedli 3:1.
"Poslední zápas zanechal za turnajem jistou pachuť, jinak to ale nebylo tak špatné,“ hodnotil Lašák, aktuálně dlouholetý trenér brankářů dospělé slovenské reprezentace, v rozhovoru pro Sportnet.sme.sk.
"Mladý věk mužstva sehrál roli, byl to nejmladší tým na turnaji. Ale líbí se mi, jak funguje trenér Peter Frühauf. Od začátku se snažil vytvořit rodinu a vštěpoval hráčům, že jdou vyhrávat. To je cesta,“ podotkl Lašák.
Když dostal otázku na Čechy a jejich úspěch, měl pro ně jen slova chvály.
"Je vidět, že hokej v Česku jde dopředu. Podmínky, které mají, jsou skvělé. Budují stadiony, mají peníze. My neumíme udělat jeden pořádný stadion pro mistrovství, oni jich mají 15. Slepě závidím,“ řekl a zmínil nové nebo plánované stavby v Jihlavě, Třebíči, Nymburce a Brně.
"Z toho pak pramení jejich sebevědomí. Když mladý hráč vyrůstá v čistém a pěkném prostředí, je sebevědomý,“ pokračoval Lašák.
"Když vyrůstá v našich podmínkách, tak mu někdo poví, ať si na ledě nevyskakuje, ať se podívá, co se na Slovensku děje. Musí jen sklopit uši a říct, že je to pravda. Je to těžké,“ dodal majitel kompletní sbírky medailí z mistrovství světa 2000, 2002 a 2003.
Mohou se Slováci podle Lašáka u Čechů inspirovat?
"Musíme tvrdě pracovat. Nejprve my, kdo jsme zapojeni ve slovenském hokeji. A jak se inspirovat ve stavbě nových stadionů, to není otázka pro mě. Všichni známe odpověď, ale není to otázka pro mě,“ uzavřel.
Zároveň způsobil na Slovensku lehčí pozdvižení svým prohlášením nechtěně i Lukáš Dostál, brankář Anaheimu a člen českého výběru pro olympiádu v Miláně.
Po oznámení nominace odpovídal v rozhovoru pro CNN Prima News mimo jiné na otázku týkající se počtu českých gólmanů v NHL a na to, kdo z nich na něj dělá největší dojem.
"Všichni. Jsem rád, že jim to tak šlape. Je to krásný obrázek české brankářské školy. Máme v NHL více brankářů, než mají Slováci hráčů. Což je určitě jisté zadostiučinění. Klobouk dolů před tím, co šéftrenér brankářů Českého hokeje Radek Tóth roky budoval,“ reagoval Dostál.
Média na Slovensku pochopila jeho slova jako výsměch slovenskému hokeji a předloňský mistr světa z Prahy rázem pronikl do několika titulků.
"Česká hvězda si rýpla do slovenského hokeje,“ napsaly weby Pravda nebo Šport24.sk. "Dostál se pořádně navezl do Slováků,“ přidal Športový Čas.
Alespoň do deseti zápasů NHL zasáhlo v této sezoně šest Slováků (z toho ani jeden gólman) a sedm českých brankářů. Dostál tedy ve své odpovědi nijak nepřeháněl, přesto cítil potřebu své vyjádření upřesnit.
"Ten úryvek z článku nevyzněl nejlépe a zaslouží si omluvu,“ zveřejnil 25letý brankář v příspěvku ve stories na Instagramu.
"Mluvil jsem o tom, že je zadostiučinění, kolik českých brankářů v NHL máme. Bohužel se to zformulovalo a vyznělo tak, že se někomu vysmívám. To nikdy nebyl můj cíl. Vždy respektuji ostatní země a nikdy bych si z nikoho neutahoval nebo dělal legraci. Mám plno kamarádů ze Slovenska a respektuji slovenský hokej a jeho historii,“ napsal Dostál.
ŽIVĚSilné sněžení v Česku: Doprava v části země stále kolabuje, problémy hlásí dálnice
Od pátečního rána postupuje od jihozápadu přes západní Čechy k severovýchodu pásmo intenzivního sněžení, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Sněžení a nízké teploty komplikují dopravu v řadě krajů, silničáři jsou v terénu a policie hlásí první nehody. Meteorologická výstraha platí v některých regionech do 11:00.
Macinku na Ukrajině přivítaly ruské rakety. Přinášíme podrobnosti přímo z Kyjeva
Byla to rychlá akce. Krátce poté, co ukrajinský ministr zahraničí pozval svůj český protějšek na návštěvu Ukrajiny, Petr Macinka (Motoristé) vyrazil na cestu, na níž ho Aktuálně.cz doprovází. Ministrův příjezd do Kyjeva v pátek ráno zkomplikoval útok ruských raket a dronů. S ukrajinskými politiky se setká ve chvíli, kdy se vztahy obou zemí s příchodem vlády Andreje Babiše (ANO) mění.
ŽIVĚNerespektuje právní řád. Prezident napsal Babišovi, proč odmítá jmenovat Turka
Žádné ojedinělé excesy. Filip Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu, napsal prezident Pavel v dopise Babišovi, proč odmítl Turka jmenovat ministrem.
ŽIVĚRusové pokračují v masivních leteckých úderech. Údajně nasadili i nadzvukový Orešnik
Rusko v noci na pátek podniklo další rozsáhlé útoky na Ukrajinu, při nichž podle úřadů zahynuli nejméně čtyři lidé a desítky dalších byly zraněny. Moskva tvrdí, že nasadila i novou nadzvukovou střelu Ořešnik při útoku, který měl být reakcí na údajný pokus o útok Ukrajinou na konci loňského roku, Kyjev to ovšem popírá.