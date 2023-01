Totálně otrávení Rusové, pískající diváci, odhaluje Nedorost "zapomenuté" české zlato

Hokejoví junioři na nedávném mistrovství světa v Kanadě po 22 letech proklouzli do finále. Přestože získali "jen" stříbro, připomněli tažení party, která v letech 2000 a 2001 slavila zlatou medaili. Jedním z klíčových hráčů byl tehdy Václav Nedorost. V podcastu Bez frází Plus, který je připravovaný ve spolupráci s Aktuálně.cz, nejen na dominanci české dvacítky na začátku milénia zavzpomínal.

Olympijské zlato z Nagana, zlatý hattrick z mistrovství světa či Jaromír Jágr s Dominikem Haškem jako největší hvězdy zámořské NHL. Na přelomu tisíciletí byl český hokej na vrcholu.

První úspěch na juniorské úrovni se však rodil těžce (a ani nepoutal takovou pozornost). V 90. letech nezískala dvacítka žádnou medaili a na mistrovství světa 2000 ve Švédsku odcestovala jako outsider.

"Jeli jsme tam nesestoupit. Proto jsem se tam taky dostal. Byla podmínka, že mohlo nastoupit jen pět lidí ze zámoří. Tím pádem zbylo hrozně moc míst pro nás z českých lig," vzpomíná někdejší útočník Nedorost, který tehdy hrál extraligu za České Budějovice.

"Měli jsme normálně skupinu smrti. Kanada, Amerika, Finsko a Slováci jako černý kůň," dodává na adresu českých sousedů, kteří obhajovali bronz a měli v kádru například Mariána Gáboríka.

Češi však díky dvěma výhrám a remízám skupinu o skóre překvapivě vyhráli a nakonec došli až do finále proti Rusku, které na turnaji dominovalo. Byl to svým způsobem nezapomenutelný souboj.

Trenérský tým v čele s Jaroslavem Holíkem totiž zvolil extrémně defenzivní taktiku.

"Když nám tu taktiku říkali a dávali nám noty, jak budeme hrát, bylo to pro nás překvapení. Panu Holíkovi s panem Rulíkem jsme ale věřili, že to bude fungovat. Fakt jsme to dodržovali. Proto to vypadalo tak, jak to vypadalo. Rusové byli totálně otrávení, totálně," přibližuje Nedorost. "Byli to hračičkové, technicky obrovsky dominantní. Chtěli si hrát a my jim to znechutili. Drželi jsme je, což se tenkrát tolik nepískalo, škodili jsme, hráli totální destrukci."

"Čekali jsme, až někdo ujede. Ale nikdo neujel," doplňuje k utkání, které v základní hrací době a prodloužení nenabídlo žádnou branku. Rusové byli zprvu aktivní, ale pak se české taktice částečně přizpůsobili a také neriskovali.

"Vím, že švédští fanoušci po 60 minutách začali pískat, protože to byl zápas totálně bez šancí. Divili se, co je to za hru a jak se tyhle týmy mohly dostat do finále. Nedivím se jim, byla to hrozná plácaná," směje se Nedorost. "Pokud jsme přejeli červenou čáru a nebylo to třeba dva na dva, tak jsme se do ničeho nepouštěli a hodili jim to na zadní mantinel a vystřídali. Vlítla tam nová pětice, která si stoupla na červenou a čekala."

Taktika se Čechům vyplatila, neboť v nájezdech byli úspěšnější a mohli slavit první juniorský titul z mistrovství světa.

Šampionátem o rok později v Rusku už prošli bez porážky a titul relativně suverénně obhájili. Jedním z hlavních ofenzivních motorů českého výběru byl právě Nedorost, který vytvořil údernou lajnu s Pavlem Brendlem a Zdeňkem Blatným. Dohromady nasbírali 26 bodů (13+13).

Od té doby dokázali titul z MS dvacítek obhájit akorát Rusové a Kanaďané. "Náš úspěch byl v té době nedoceněný," myslí si Nedorost.