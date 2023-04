Rusko místy připomíná zemi třetího světa, líčí bývalá hvězda zážitky z KHL

V ruské KHL odehrál jen 16 zápasů na sklonku kariéry. Přesto bývalý americký hokejista James Wisniewski na toto angažmá jen tak nezapomene.

Zapsal se jako agresivně hrající ofenzivní obránce. Ve své individuálně nejpovedenější sezoně posbíral v 75 zápasech za Columbus skvělých 51 bodů (7+44). Podle webu CapFriendly si v NHL dohromady vydělal přes 38 milionů dolarů před zdaněním.

Na podzim 2016 však tehdy 32letý Wisniewski doplatil na svou velkou slabinu, zdravotní problémy. Po čtvrté operaci kolena dostal v zámořské soutěži jen zkušební kontrakt v Tampě, ale protože z něj nic nebylo, musel si hledat práci jinde.

Nakonec ji našel v ruském Vladivostoku, kde ovšem zažil menší kulturní šok.

"KHL je takový divoký západ," zavzpomínal nedávno na elitní ruskou soutěž v podcastu Cam and Strick, který vede bývalý někdejší útočník NHL Cam Janssen spolu s novinářem Andym Stricklandem.

"Ocitnete se v supervelmoci, která na některých místech může připomínat zemi třetího světa," pokračoval Wisniewski. "Je to tam divoké. Viděl jsem třeba kluky, kteří si sami píchali injekci a pak házeli jehly do odpadkového koše."

"Taky jsem se v jednom z posledních zápasů popral a zlomil tomu druhému nos. Měl jsem jeho krev všude a ujal se mě zdravotník, který mi bez gumových rukavic všechno utíral a čistil rány," vyprávěl Američan.

Pozastavil se také u vztahu místních k alkoholu. "Nejsou tam žádné bary," nadsadil. "Asi je to tím, že Rusové jsou totální alkoholici. Nejdou jen tak společensky popít, ale pořádně se ztřískat," dodal s tím, že ruské kluby prý nedávají hráčům moc volna, protože se bojí, že by vyrazili na dlouhou pitku.

Wisniewski nakonec odehrál za Vladivostok jen 16 duelů, v nichž čtyřikrát bodoval (1+3). Vydělal si ale víc než slušně. Podle svých slov inkasoval za krátké angažmá 830 tisíc dolarů.

Nyní by s touto gáží, která při současném kurzu atakuje hranici 70 milionů rublů, patřil k nejlépe vydělávajícím hokejistům KHL, kde jsou největší boháči v základu bez bonusů na 90 milionech.

Tehdy však kluby rozhazovaly i násobně vyšší částky. Například Pavel Dacjuk si jako druhý nejlépe placený hráč ligy přišel na 250 milionů rublů.

Nedlouho po konci ve Vladivostoku Wisniewski znovu usiloval o návrat do NHL. Podepsal zkušební kontrakt s farmou St. Louis, ale 11 body (4+7) v 21 zápasech nezaujal natolik, aby dostal nabídku od hlavního týmu.

Po létě, na podzim 2017, už ho nikdo nechtěl ani ve farmářské AHL, která starší hokejisty najímá jen ve velmi omezeném množství.

Za normálních okolností by zřejmě ukončil kariéru. "NHL ale odřekla účast na olympiádě (v jihokorejském Pchjongčchangu, pozn. red.), takže mi to v hlavě začalo šrotovat," vzpomínal před lety Wisniewski pro web The Athletic.

O místo v olympijském výběru Spojených států se posléze začal prát. Zvolil netradiční a finančně skromné angažmá v hesenském Kasselu z druhé německé ligy a i díky tomu, že sbíral víc než bod na zápas, nominaci získal.

Na samotném turnaji skončil ve čtvrtfinále proti Česku a smlouvu v NHL, po níž tou dobou stále toužil, si nevybojoval. Pár měsíců nato navíc v Columbusu zažil jako pasažér autonehodu, kterou odnesl zlomenými žebry a dalšími zraněními. Několik dní strávil v nemocnici. Kariéru nicméně oficiálně ukončil až teď ve zmíněném podcastu.