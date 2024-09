Bizarní otázka baví NHL. Připomíná, proč někteří nechtějí do Mekky hokeje

Torontští Maple Leafs čekají na hokejový Stanleyův pohár už 57 let, déle než kdokoliv jiný v historii. Temnou sérii má zlomit nový kouč Craig Berube. Hned v přípravném kempu ale poznal, jak těžké to trenéři a hráči v kanadské metropoli mají.

Zkušený Berube, vítěz Stanley Cupu 2019 se St. Louis, v květnu nahradil vyhozeného Sheldona Keefea, který s favorizovaným týmem během pěti let vyhrál jedinou sérii play off.

Nového kouče ostré zápasy teprve čekají, už v přípravě ale pociťuje pověstný tlak torontských médií.

Po dvou úvodních porážkách, doma 5:6 v prodloužení proti Ottawě a 1:2 ve venkovní odvetě, dostal od reportérky otázku, jestli je čas panikařit, což ho dle výrazu tváře zarazilo. Stejně tak hokejové fanoušky na sociálních sítích.

Berube nicméně reagoval klidně a pohotově. "Je to příprava," upozornil hned dvakrát. "Čili nám jde o to se připravit na základní část. Máme za sebou druhý zápas. Sledujeme mladé kluky, hráče jako celek. O tom příprava je."

Trenér ani v jednom ze zmíněných duelů nenasadil nejsilnější sestavu, hlavně ve druhém ve velkém testoval neprověřené hokejisty.

Podobně to probíhá i v ostatních klubech NHL. Proto se čelo ligové produktivity z přípravy tolik liší oproti tomu ze základní části.

Ale zatímco v některých městech vyvolává přípravný kemp pramalý zájem, v Torontu se řeší takřka každý trénink. Ostatně vedle Montrealu je to Mekka hokeje. Za minulý rok byli Maple Leafs dokonce nejhodnotnějším klubem vůbec. Astronomickou částkou 2,8 miliardy dolarů překonali newyorské Rangers.

Právě kvůli této realitě se však někteří hokejisté Torontu vyhýbají.

Když například českému obránci Radku Gudasovi před více než rokem vypršela smlouva na Floridě a na trhu si vybíral z celé řady nových nabídek včetně té od Maple Leafs, raději zamířil do Anaheimu. Daleko od neúprosných kanadských médií, s nimiž nechtěl přicházet do pravidelného styku.

Ve stejnou dobu zamířil na trh také kanadský centr Ryan O'Reilly, který na konci předminulého ročníku vypomáhal Torontu po výměně ze St. Louis.

Jelikož se narodil v Clintonu, městečku pár hodin jízdy autem od Toronta, byl prakticky doma.

Přesto se rozhodl u Maple Leafs nepokračovat a podepsal čtyřletou smlouvu ve stále hokejovém, ale přeci jen o dost méně poblázněném Nashvillu.

Všudypřítomný tlak v kanadské metropoli sehrál roli. "Myslím, že to byl jeden z faktorů, i když musím říct, že do hry jich vstoupilo více. V Torontu je to prostě jiné. Čas od času jsem si to užíval, ale cítil jsem, že je lepší být někde jinde," přiznal kanadské stanici TSN.

Podobně o Torontu hovořila celá řada hokejistů. Berube ale výzvu přijal, kývl na čtyřletou spolupráci.

Bude pod stejným tlakem jako ostře sledovaná čtveřice Auston Matthews, William Nylander, John Tavares a Mitch Marner, která pod platovým stropem dohromady zabírá bezmála 47 milionů dolarů, což je více než polovina aktuálního platového stropu.