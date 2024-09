"Každý by rád hrál v Praze." Česko zabodovalo v hráčské anketě o rozšíření NHL

Kdyby hokejová NHL měla expandovat za hranice Kanady a Spojených států, významná část hráčů by nový klub ráda viděla v Praze. Českou metropoli přeskočilo ve speciální anketě jediné město.

Nadcházející ročník NHL odstartuje dvěma zápasy v pražské O2 areně. 4. října a v odvetě den nato se střetnou New Jersey a Buffalo.

Základní část zámořské soutěže zavítá do Česka už popáté, z toho podruhé za poslední tři roky.

Co kdyby ale nešlo jen o ukázku, ale o celosezonní pobyt? Samotní hráči NHL vidí Prahu v případě rozšíření ligy do světa jako jednu z nejlepších možných destinací.

V anketě online deníku The Athletic pro ni hlasovalo sedm z 34 dotázaných hokejistů, tedy skoro 21 procent.

Výše skončil jen Londýn se zhruba 27 procenty. Stockholm dosáhl na necelých 15 procent, pak s dvěma hlasy následovaly Curych, Helsinky, Mexico City a Havaj, byť se měly vybírat jen neamerické a nekanadské lokace.

Pro tuzemskou metropoli hlasoval minimálně jeden český hráč, který ke svému výběru dodal, že "každý by rád hrál v Praze".

Hokejista, jenž z Česka nepochází, ale volil stejně, prohlásil: "V Praze jsme hráli pár let nazpět a atmosféra byla super. Musíte se držet prověřených míst."

Praha spolu s Ostravou zaujala i letos při hokejovém mistrovství světa, kde překonala vlastní divácký rekord. Do ochozů přišlo ve dvou pořadatelských městech bezmála 800 tisíc lidí. Hvězdy NHL nebo zahraniční novináři navíc žasli nad bouřlivou atmosférou.

To Londýn, který hlasování vyhrál, má k hokejové Mekce daleko. Před lety sice hostil dvě klání základní části NHL, ale momentálně ani nemá tým v nejvyšší britské lize.

"Je to ale realistická možnost, protože tam doletíte za čtyři nebo pět hodin," podotkl nejmenovaný hokejista z klubu ze severovýchodu Spojených států. "Londýn je pomalu blíž než některé týmy NHL, letěli bychom tam kratší dobu než do Los Angeles. Nepříjemný by byl jen časový posun."

Kdyby ovšem severoamerická soutěž skutečně expandovala do Evropy, pravděpodobně by nezapustila kořeny jen v jednom městě, nýbrž hned v několika naráz, aby vznikla kompletně nová divize.

Zástupce šéfa NHL Bill Daly hovořil v roce 2018 minimálně o čtyřech týmech.

Také zmínil, že "vznik klubů NHL v Evropě je nejspíš nevyhnutelný", byť pochyboval, že by k tomu mohlo dojít v krátkodobém nebo i střednědobém horizontu.

Probíraná expanze je na stole už dlouhé roky, nejpozději od doby, kdy liga v Londýně na konci září 2007 poprvé ukázala Evropě ostré zápasy základní části. Úvahy ale nikdy nepřinesly konkrétní časový rámec.

Bylo tomu tak už právě na konci nultých let, kdy evropskou divizi, svůj dlouhodobý sen, propagoval známý kanadský novinář Pierre LeBrun.

Po vzoru "Original Six", šestice tradičních zámořských klubů, vybral šest prvních destinací na starém kontinentě - Moskvu, Prahu, Helsinky, Stockholm, Curych a Berlín.

Za největší překážku pak neoznačil cestování nebo nedostačující arény v některých městech, ale ceny lístků, které jsou v NHL násobně vyšší i proti západní Evropě, natož střední a východní.

Blížící se duely v Praze tento rozdíl dobře ilustrují. Nejlevnější vstupenky na New Jersey proti Buffalu stály necelé dva tisíce korun, ale momentálně zbývají už jen ty za pět a půl až osm tisíc. Tolik peněz čeští fanoušci za hokej pravidelně neplatí.

Na některé zápasy pražské Sparty v tuzemské extralize se dá i bez cenového zvýhodnění dostat už za méně než dvě stovky.

Právě na ziscích z lístků ale NHL do značné míry stojí.