Slovenský klenot narazil, sesazení nese nelibě: Dokázal jsem, že patřím do NHL

V pouhých 17 letech mistrovství světa dospělých, později druhé místo na draftu NHL a rok a půl nato stálá práce ve slavné soutěži. Hokejový obránce Šimon Nemec až učebnicově naplňoval pověst jednoho z největších slovenských talentů za hodně dlouhou dobu. V aktuální sezoně však narazil.

Když klub NHL draftuje hráče v prvním kole a navíc ještě v elitní desítce, počítá s ním na dlouhé roky dopředu, ideálně na celou kariéru.

Draft 2022 však s touto logikou otřásá. Z deseti nejvýše tažených hokejistů změnili tým už tři, jmenovitě útočníci Matthew Savoie, Cutter Gauthier a nedávno obránce David Jiříček, který z Columbusu zamířil do Minnesoty.

Do toho se poslední dobou spekuluje o výměně Nemce, dvojky zmíněné dražby nadějí. Jeho situace nápadně připomíná tu Jiříčkovu.

Slovenský bek je přesvědčený o tom, že na NHL má. Ostatně tam úspěšně strávil většinu minulého ročníku. V 60 zápasech za New Jersey Devils posbíral 19 bodů (Jiříček ve 43 startech bodoval desetkrát).

V aktuální sezoně však získal jen jednu asistenci v devíti zápasech a nepřesvědčoval ani při bránění, a tak si stejně jako Jiříček musel zvykat na zahřívání tribuny. Nakonec skončil na farmě v Utice.

"Nevybavím si, která dvojka draftu šla třetí rok na farmu," utrousil Nemec v nedávném rozhovoru pro slovenský list Šport.

V nižší AHL se postupně rozzářil. Po 26 duelech má na kontě 18 bodů (5+13) a patří k nejlepším mladým bekům soutěže. Dokonce si vysloužil pozvánku na únorové Utkání hvězd.

Povýšení zpět do hlavního týmu ale nepřichází.

"Musím čekat, s tím nic neudělám. Myslím, že ještě jednu šanci jsem si zasloužil. Několikrát jsem dokázal, že patřím do NHL, ale snažím se o tom nepřemýšlet. Beru to, jak to je. Věřím, že když šance přijde, chytím se jí," prohlásil obránce.

A když příležitost nepřijde? Nemec dostal specifickou otázku, jestli nezvažoval žádost o výměnu, aby jinde mohl začít nanovo jako Jiříček.

"Těžko říct, je to stále příliš čerstvé," odvětil. "Pokud bude tato situace dál pokračovat, bude se to řešit, ale zatím je to takhle."

Současná situace je i dílem nepříznivé souhry náhod. Nemec si ještě před sezonou, v úspěšné olympijské kvalifikaci za Slovensko, pochroumal rameno a do tréninkového kempu zřejmě nedorazil v ideálním rozpoložení.

Do toho na pravé straně obrany, kde měl mít místo, zazářily letní posily Brett Pesce a hlavně Johnathan Kovacevic. S ním se počítalo spíš na pozici sedmého beka, on ale dostává spoustu prostoru ve druhém páru a říká si o prodloužení smlouvy.

"Nemec je v těžké situaci," spustil na stanici NHL Network analytik a bývalý přední útočník Mark Parrish. "Mám rád, když někdo hýří sebevědomím a chce hrát. My jsme ho už viděli v akci a víme, že na téhle úrovni hrát dokáže. Jenže Devils teď mají jednu z nejlepších obran v lize a pro něj prostě není místo."

"Kdybych byl jeho agent, tak bych mu řekl, ať nadále hraje, jak hraje, a že já se o něj postarám. Nikdy nevíte, kdo vás zrovna sleduje v zápase a jestli si ten někdo neřekne, že v týmu potřebuje právě vás," připojil Parrish myšlenku, že Nemec by za současné konstelace mohl vábit zájem ostatních klubů NHL.