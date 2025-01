Divný formát. I Češi jsou hodni účasti, míní ruská superhvězda o turnaji NHL

Nezašel tak daleko jako David Pastrňák a neřekl, že se dívat nebude. Nadcházející mezinárodní turnaj v režii zámořské NHL však nevoní ani jemu, další hokejové superhvězdě Jevgeniji Malkinovi.

Únor je tradičně spjatý se setkáním toho absolutně nejlepšího, co lední hokej nabízí. Hvězdy NHL vyrážejí na Utkání hvězd, případně na olympiádu.

Letos je čeká novinka v podobě 4 Nations Face-Off v americkém Bostonu a kanadském Montrealu.

Problém je v tom, že akce se nezúčastní ani zdaleka všechny hvězdy. NHL na únor původně plánovala Světový pohár, v minulosti konaný v září, ale z různých důvodů musela přistoupit k ústupkům.

Vznikl tak turnaj čtyř zemí - Kanady, Spojených států, Švédska a Finska. Ostrouhalo nejen Slovensko nebo Švýcarsko, ale i tradiční účastníci Světového poháru Česko a Rusko.

Jak je známo, osekaná podoba akce naštvala českého střelce Pastrňáka, který už před necelým rokem vzkázal, že se dívat nebude.

Ozvaly se ale i další hvězdy první kategorie, naposledy ruský centr Malkin.

"S tím turnajem čtyř zemí je to zvláštní. Přijde mi, že kdybychom dali dohromady Rusy z NHL a přidali Čechy, kteří jsou taky hodni, bylo by to celé bohatší a zajímavější," řekl minulý týden ruské stanici Matč TV.

"Takhle uvidíme jenom čtyři týmy. Abych byl upřímný, je to trochu divné," prohlásil.

Účastníci se v jedné skupině utkají systémem každý s každým. Dvě nejlepší mužstva pak sehrají jednozápasové finále v Bostonu.

"I tak se ale rád podívám. Pořád je to hodně zajímavý turnaj s těmi nejlepšími z nejlepších - v rámci těch čtyř reprezentací," dodal 38letý Rus.

Sbornou naposledy reprezentoval na mistrovství světa 2019 na Slovensku, kde v utkání o bronz pomohl porazit střelecky výrazně aktivnější Čechy.

Nyní se mu krátí možnosti. Příští světový šampionát opět proběhne bez Ruska, které hokejová federace IIHF vyloučila po vypuknutí ruské agrese na Ukrajině. Stejný scénář hrozí i u zimní olympiády 2026 v Miláně a Cortině d‘Ampezzo. Verdikt by měl padnout už v únoru.

"Víte, já už na to ani nemyslím. Dřív jsem si věci plánoval rok dopředu. Před olympiádou 2022 nám ale NHL řekla, že do Pekingu pojedeme, a pak naši účast na poslední chvíli zrušila. Jaký má pak smysl něco plánovat?" připomněla hvězda Pittsburghu období, kdy severoamerická liga vycouvala z účasti pod pěti kruhy a zdůvodnila to koronavirovou pandemií.