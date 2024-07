Nepochopený český střelec. Naháněl Pastrňáka, teď mu v NHL hrozí konec

Senzačním vstupem do NHL vzbudil naději, že Česko bude mít další střeleckou hvězdu. Uplynulo ale pár let a hokejový křídelník Dominik Kubalík je jednou nohou pryč ze zámořské soutěže.

V minulé sezoně NHL si vydělal 2,5 milionu dolarů hrubého, více než trojnásobek ligového minima.

Teď bude Kubalík podobné peníze shánět těžko. Tři týdny od otevření trhu stále postrádá smlouvu. Není tak žhavým zbožím jako kdysi.

Důvodem je uplynulá základní část, v níž český střelec v 74 zápasech za Ottawu dosáhl na pouhých 15 bodů (11+4). K tomu při pobytu na ledě nastřádal 30 záporných bodů, nejvíce z útočníků mužstva.

Zdálo se, že v mizérii bude pokračovat na domácím světovém šampionátu v Praze a Ostravě, ale trápení nakonec protrhl. Díky pěti trefám byl spolu s Lukášem Sedlákem nejlepším kanonýrem Česka.

Švédům v semifinálové přestřelce zasadil hned dva gólové údery.

Parťák z útoku Martin Nečas na něj pak pěl chválu: "Podle mě je Kubalda v zámoří za poslední sezonu nebo dvě trošku nepochopený. Není to hráč do čtvrté lajny. Potřebuje k sobě útočníky, kteří trochu umí s pukem, pak si to s nimi zvládne dát."

Žádný z klubů NHL však zatím po Kubalíkovi nezatoužil, alespoň ne za útočníkových podmínek.

Proto je ve hře Evropa, kde se rýsuje obnovená premiéra ve švýcarské Ambri-Piottě. "Jestliže Kubalík nepodepíše v NHL nový kontrakt, vrátí se do Ambri," informoval nedávno švýcarský web Watson.

Čistě po finanční stránce je otázkou, kolik by Kubalík musel v zámoří dostat, aby se mu to vyplatilo o poznání víc než Švýcarsko, kde špičkoví cizinci pobírají v přepočtu na dolary stovky tisíc a mají řadu výhod.

"V Severní Americe zaplatíte na daních kolem 50 procent platu. Ve Švýcarsku dostáváte peníze v čistém a přijdete si na řadu benefitů, jako je ubytování, auto nebo cestovní náklady," tvrdí novinář Klaus Zaugg.

"Kubalíkovi se tedy pokračování kariéry v NHL vyplatí jen v případě, že získá jednocestnou smlouvu s alespoň milionovým platem. A to se mu podaří jen se štěstím," dodává.

Před pěti lety dal Kubalík Švýcarsku sbohem coby nejproduktivnější hráč Ambri-Piotty i celé soutěže.

V NHL si vybral Chicago, kde - s ohledem na ani ne milionovou roční smlouvu - hrál nad očekávání dobře.

Se 46 body a hlavně 30 góly v 68 startech byl vůbec nejlepším nováčkem mezi útočníky. Alespoň podle hlasování o Calder Trophy, kde ho celkově přeskočili jen obránci Cale Makar a Quinn Hughes.

Mezi Čechy zaostal v brankách jen za 48gólovým Davidem Pastrňákem.

Ovšem pozor - při hře pět na pět nasázel 26 branek, pouze o dvě méně než "Pasta". A protože nebyl tolik vytěžovaný, s 1,61 góly za 60 minut hry při rovnovážném počtu hráčů byl vůbec nejefektivnějším českým kanonýrem.

Fantastickou nováčkovskou sezonu už ale Kubalík nikdy nezopakoval. Ožil po přestupu do Detroitu, ale jen na pár měsíců. A po bídném ročníku za Ottawu je na rozcestí.