Takhle se zrodilo sladké vítězství. Kvitová konečně slaví první triumf po návratu

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová vybojovala první vítězství po návratu z mateřské přestávky.

Na antukovém turnaji v Římě dnes porazila Rumunku Irinu-Camelii Beguovou 7:5, 6:1.

Pětatřicetiletá Kvitová uspěla po loňském porodu syna Petra a únorovém návratu na kurty na pátý pokus.

Předtím prohrála hned první zápasy na turnajích v Madridu, Miami, Indian Wells a Austinu.

Kvitová, která startuje v hlavní soutěži v Římě díky tzv. chráněnému žebříčku, nevyužila proti Beguové v úvodní části prvního setu tři brejkboly, stejný počet ale také odvrátila.

Česká tenistka pak rozhodla v koncovce. Po brejku na 5:4 sice set ještě nedoservírovala, vzápětí ale prolomila soupeřčin servis ještě jednou a uzavřela sadu čistou hrou.

Ve druhém setu už rodačka z Bílovce drama nedovolila. Hned v úvodní hře získala brejk a náskok. Od stavu 2:1 vybojovala zbývající čtyři hry po sobě a duel uzavřela hned při prvním mečbolu.

O rok mladší Beguovou, které patří ve světovém žebříčku 83. místo, zdolala za hodinu a 37 minut, soupeřku porazila posedmé z osmi vzájemných zápasů.

Podle analytického portálu Opta vybojovala Kvitová 181. vítězství na turnajích WTA 1000. Více triumfů mají na kontě jen Běloruska Victoria Azarenková (208), Rumunka Simona Halepová (186) a Dánka Caroline Wozniacká (183).

Ve druhém kole narazí Kvitová na nasazenou sedmadvacítku Uns Džábirovou z Tuniska.

V Římě postoupila také Marie Bouzková, která zdolala Majar Šarífovou z Egypta 6:2, 7:5.

Šestadvacetiletá Bouzková zvládla duel proti 64. hráčce světa Šarífové za necelé dvě hodiny. Nepřišla ani jednou o servis, soupeřce ho sebrala třikrát. V dalším kole se střetne s nasazenou osmnáctkou Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie.

Sestřih utkání Marie Bouzková - Majar Šarífová | Video: Canal+ Sport

Tenisový turnaj v Římě na CANAL+ Sport Antuková sezona pokračuje tenisovým turnajem v Římě. Na tradičním podniku z kategorie WTA 1000 budou v areálu Foro Italico bojovat i české tenistky Karolína Muchová, Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Petra Kvitová, Marie Bouzková a také Markéta Vondroušová, která se vrací po zranění. Zápasy můžete sledovat na stanici CANAL+ Sport 2 od 6. do 18. května. Zdroj: Sport

Tenisový v Římě (antuka):

Ženy (dotace 6,911.032 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Kvitová (ČR) - Beguová (Rum.) 7:5, 6:1, Bouzková (ČR) - Šarífová (Eg.) 6:2, 7:5, Šramková (SR) - Kesslerová (USA) 6:3, 6:3, Bronzettiová (It.) - Sevastovová (Lot.) 6:3, 6:4, Cristianová (Rum.) - Parksová (USA) 6:2, 6:0, Lamensová (Niz.) - Zarazúaová (Mex.) 6:1, 1:6, 6:1, Stearnsová (USA) - Brancacciová (It.) 6:3, 6:2, Kartalová (Brit.) - Birrellová (Austr.) 4:6, 6:3, 6:4, Bouzasová (Šp.) - Liová (USA) 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), Sunová (N. Zél.) - Pedoneová (It.) 3:6, 6:1, 6:3.