Atypický "mutant" v českém týmu. Dejte ho k Pastrňákovi, se soupeři zatočí, říká Duda

Český hokejový tým vyrazil na mistrovství světa do Dánska i s debutujícím útočníkem Adamem Klapkou. Jeho parametry 203 centimetrů a 107 kilogramů budí respekt také v NHL, nicméně odchovanec Slavie nevyniká pouze jimi. Klapkova cesta na nejvyšší úroveň byla trnitá a nečekaná.

Dveře do prvního týmu Calgary Flames otevřel Klapka před rokem a když v NHL poprvé skóroval, přidal k tomu rovnou i bitku.

"Když ten velký mutant Klapka vstřelil gól, pořádně mě objal a řval mi do obličeje, že dal právě gól v NHL. A celého mě poprskal," smál se tehdy Klapkův kanadský spoluhráč MacKenzie Weegar.

O Radimu Zohornovi, když se před lety zkoušel prosadit v zámoří, mluvili Sidney Crosby a spol. v Pittsburghu zase jako o mamutovi. Ale na Klapku mu přeci jen několik centimetrů a kilogramů schází.

Podobně jako obránci Andreji Šustrovi, který hrál za národní tým na MS před čtyřmi lety, nebo jako loňskému mistru světa útočníkovi Jáchymu Kondelíkovi, jenž nechybí ani v letošní nominaci.

Právě s Kondelíkem (201 centimetrů, 99 kilogramů) a dalším pořízkem Danielem Voženílkem (190, 98) postavil Klapku do jedné útočné formace trenér Radim Rulík v nedělní generálce proti Švýcarsku.

Nicméně podle Radka Dudy, který poznal Klapku jako spoluhráče na farmě Liberce v Benátkách nad Jizerou a pak mu výrazně pomohl i jako osobní trenér, by takto složená řada na MS nefungovala.

"Nemůžou hrát spolu. Každý hráč potřebuje úplně něco jiného a tihle kluci potřebují, aby jim někdo tvořil hru," řekl bývalý reprezentant v podcastu Mistři světa.

V Calgary si čtyřiadvacetiletý Klapka v závěru základní části zahrál i v elitním útoku s největšími hvězdami Flames.

"Mám s Calgary výborné spojení a od známých jsem o něm měl skvělé zprávy. Proč se posunul do první lajny k Nazemu Kadrimu a Jonathanu Huberdeauovi? Sami ho tam chtěli, ať jim udělá špinavou práci, kterou oni dělat nechtějí," popisoval v podcastu Duda.

Načež mluvil o možném spojení s Davidem Pastrňákem.

"Viděl bych ho s Pastou. Pokud bude někdo Pastu řezat a mydlit, přijede Klafoun, dá mu spencerovku, chytí ho za flígr a hodí do třetí řady do popcornu," vyprávěl Duda.

Zejména na začátku turnaje se však taková varianta jeví krajně nepravděpodobně.

I podle složení útoků na úterním tréninku před odletem do Dánska bude kouč Rulík sázet na osvědčenou spolupráci Pastrňáka s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem.

Klapka v Praze trénoval v lajně s Kondelíkem a Jakubem Laukem.

Ale Dudova slova o ochraně Pastrňáka či dalších hvězd by nemusela mít k realitě daleko. Také Rulík mluvil o víkendu na Českých hrách o tom, že by Klapka se svou postavou neměl být na ledě tak hodný. Naopak by měl soupeře zastrašit.

"Nechtěl jsem udělat nějakou hloupost, spíš jsem si oťukával, co si mohu v Evropě dovolit. Umím být drsnější," reagoval potom sám útočník.

Zároveň platí, že důraz není jedinou předností pražského rodáka. V zámoří si pochvalují jeho šikovné ruce i bruslení, vloni se v Kanadě dočkal ocenění také od klubové legendy Flames Jaromea Iginly.

O něčem takovém se Klapkovi dříve přitom ani nesnilo.

Nikdy nehrál na MS osmnáctek ani juniorském šampionátu. Nezřídka čelil kvůli postavě posměchu, podobně jako Zdeno Chára nebo Marko Anttila, který před šesti lety vedl Finy k senzačnímu světovému zlatu.

"Vždycky byl podceňovaný. Ale naučil se s tím žít a obrátil to ve svou zbraň," říkal už dříve Duda, na kterého Klapka narazil v osmnácti po přestupu ze Slavie do Liberce.

Tam, respektive na farmě v Benátkách nad Jizerou, o sobě Klapka ještě pochyboval. Nevydělával moc peněz a uvažoval o práci ve sklenářské firmě svého otce, bývalého basketbalisty.

Nakonec u hokeje zůstal, v sezoně 2021/22 si ho Patrik Augusta vytáhl do libereckého áčka a přišly i první reprezentační starty pod Karim Jalonenem, byť na MS do Tampere tehdy Klapka neodletěl.

Po třech letech je v národním týmu zpět. Otrkaný 37 starty v NHL a dalšími 174 duely na farmě. V Herningu může být zajímavým českým žolíkem.