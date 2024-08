Pohádkové peníze i bez velkých výkonů. Mladíci zbohatli na "pytláctví" v NHL

Relativně poklidné letní dění v zámořské NHL rozbouřil takzvaný offer sheet, tedy kontroverzní manažerský tah připomínající pytláctví. V tomto případě šlo dokonce o dvojitý lup. Jeho největšími vítězi jsou zřejmě "ukradnutí" hokejisté.

Od zavedení platových stropů před 19 lety šlo teprve o jedenáctý a dvanáctý takový případ.

Generální manažer St. Louis Doug Armstrong podepsal smlouvu hned se dvěma chráněnými volnými hráči cizího klubu, Edmontonu. Šlo o švédského obránce Philipa Broberga a kanadského útočníka Dylana Hollowaye.

Armstrongův protějšek Stan Bowman, jenž na manažerskou židli kanadského klubu usedl teprve na konci července, mohl dvojici udržet dorovnáním nabídky. Kvůli rozpočtovým plánům v rámci napjatého platového stropu ale odmítl.

Raději přijal kompenzaci v podobě volby ve druhém a třetím kole draftu 2025.

Velké překvapení to není. Armstrong, jehož teď platový strop tolik netrápí, vytipované hráče záměrně přeplatil. A to výrazně.

Je to jako kdyby pracovník s mediánovou českou mzdou 37 tisíc korun dostal od konkurenční firmy nabídku ne na 40 nebo 50 tisíc, ale rovnou na 150.

Týká se to především 23letého Broberga, jemuž Edmonton údajně nabízel 1,1 milionu dolarů. Od St. Louis dostal dvouletou smlouvu s roční gáží bezmála 4,6 milionu USD hrubého.

Pro hokejistu, který většinu minulé sezony strávil ve farmářské AHL, jsou to snové peníze, vysoko nad skutečnou tržní hodnotou. Vydělá si víc než třeba český mazák Radko Gudas.

Dvaadvacetiletý Dylan Holloway si během dvouleté spolupráce přijde v průměru na 2,3 milionu ročně. I on se přitom v posledním ročníku objevil na farmě, byť víc času nakonec strávil v NHL.

"Ano, Armstrong oba tyto hráče přeplatil," napsal Jeremy Rutherford, novinář specializující se na St. Louis Blues. "Pokud se ale herně vyvinou tak, jak si Blues představují, nebude na tom záležet. Blues měli místo pod stropem a tohle byl jediný způsob, jak dostat dva kvalitní hráče z jiného klubu jen za výběr ve druhém a třetím kole draftu."

St. Louis tedy spoléhá na to, že Broberg s Hollowayem si svou - prozatím přemrštěnou - cenovku časem obhájí.

Šanci k tomu dostanou. Talentovaný Broberg by v papírově slabším týmu, než je Edmonton, mohl pravidelně hrát ve druhém obranném páru. Univerzál Holloway se možná stane křídlem českého centra Radka Faksy ve třetí lajně.

Oba "ukradení" hokejisté mimochodem kdysi prošli prvním kolem draftu. V základní části NHL ale během tří let dohromady odehráli jen 170 zápasů a ne vždy přesvědčovali o své výjimečnosti.

"Možná jsme je přeplatili, pokud to chcete takhle říct, ale nebylo to pro nás těžké rozhodování, protože místo pod stropem máme. A až jejich kontrakty vyprší, platový strop by měl být asi 100 milionů (pro příští sezonu je to 88 milionů dolarů, pozn. red.). Máme za to, že je to pro nás dobrá investice," vysvětloval Armstrong své offer sheety.

Za morálně závadné je nepovažuje. Koneckonců jsou zcela v souladu s pravidly.

"Pokud mezi manažery koluje nějaký kodex, že tohle by se dělat nemělo, tak mně mailem nic nepřišlo. Je to prostě nástroj, který používá a měl by používat každý," prohlásil.

Také se ohradil vůči tvrzením, že předchozímu generálnímu manažerovi Edmontonu, proslulému Kenu Hollandovi, by se žádného hráče přetáhnout neopovážil.

"Dál od pravdy by to být nemohlo. Abych byl upřímný, udělal bych to i vlastní matce, kdyby seděla na manažerské židli Edmontonu. Mou prací je starat se o fanoušky St. Louis a celou organizaci, tady se k tomu naskytla příležitost. Žádný kodex neexistuje," upozornil Armstrong.