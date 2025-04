Sparta trnula i proti zoufalé Boleslavi. Zázrak na jihu Čech zrušila penalta

Sparta v předposledním kole základní části fotbalové ligy zdolala 2:0 Mladou Boleslav, která prohrála sedmý soutěžní zápas v řadě. Už to vypadalo, že by se na jihu Čech mohl stát zázrak a Dynamo by poprvé vyhrálo, nakonec se však České Budějovice vítězství zase nedočkaly. Teplice totiž vyrovnaly z penalty na konečných 1:1. Jablonec porazil 1:0 Pardubice, Slovácko remizovalo 2:2 s Olomoucí.

Sparťané začali proti Boleslavi náporem, Haraslín se po slalomu mezi soupeři prodral ke střele, ale gólman Mandous vyrazil míč na roh. Šancí pak moc nepřibývalo, domácí otevřeli skóre až ve 31. minutě. Při Haraslínově centru Kuchta odtáhl obránce, k balonu se důrazně prodral Suchomel a prudkou střelou akci zakončil Letenský odchovanec si připsal první gól v ligové sezoně, předchozí dva v kariéře dal na hostování právě v Mladé Boleslavi. Domácí byli při chuti, Haraslín oslovil pro změnu Laciho, jehož ránu stačil Mandous vyrazit na roh. Po přestávce byli hosté blízko vyrovnání, jenže Vojta z bezprostřední blízkosti nepřekonal vybíhajícího Vindahla. Letenský Krasniqi pak střelou zdálky orazítkoval břevno. Míč do sítě po spolupráci se Suchomelem dostal Haraslín, ale kvůli ofsajdu o 34 centimetrů gól neplatil. Favorit si zahrával, Ladrův centr sklepl Buryán pod sebe a Pennerovu střelu vykopl z brankové čáry Ševínský. Sparta si tři body pojistila až ve čtvrté minutě nastavení. Kuchtova trefa nejdřív neplatila, asistent odmával ofsajd. Přezkoumání u videa však ukázalo, že pouhých osm centimetrů hrálo tentokrát ve prospěch domácích a gól byl uznán. Kuchta se na jaře po zimním návratu z Dánska trefil v lize počtvrté, proti Mladé Boleslavi skóroval v kariéře celkem poosmé a potvrdil tak, že je to jeho nejoblíbenější soupeř. Žádnému jinému týmu nedal v ligové kariéře více branek. Středočeši, po konci švédského trenéra Brännströma poprvé vedení ředitelem sportovního rozvoje Josefem Jinochem, prohráli šesté kolo v řadě, čímž vyrovnali svůj negativní rekord ze sezony 2017/18. Jihočechy zmrazila penalta První velkou příležitost měli na jihu Čech hosté, když se ve 26. minutě dostal po přihrávce od Jásira do zakončení Radosta. Jenže střela mu úplně nesedla a brankář Janáček pokus vyrazil na roh. Po něm ještě hlavičkoval Mičevič, ale míč končil těsně vedle pravé tyče. Domácí se dostávali do ofenzivního tempa pozvolna a první náznak šance předvedli ve 30. minutě, kdy po centru Hodouše hlavičkoval nad břevno Čoudek. Související Baník i Sparta vyhrály, jak odpoví Plzeň? Projděte si program a výsledky Chance Ligy Infografika Krajní obránce Hodouš připravil ve 41. minutě další přesnou přihrávku ze strany do pokutového území, kam si naběhl Krch, jenž skákavou střelou překonal teplického brankáře Trmala. Jednadvacetiletý záložník se dočkal premiérové trefy v nejvyšší soutěži. Teplice do druhé půle vystřídaly tři hráče a brzy se mohly radovat z vyrovnání. V 50. minutě po centru Sedláčka skočil míč v pokutovém území nešťastně na ruku otáčejícího se Krcha. Hlavní sudí Černý po zhlédnutí videa nařídil penaltu, z níž Trubač vyrovnal. Dynamo bylo do konce zápasu aktivnější, ale žádnou větší šanci si už nevypracovalo. Jihočeši mají s 75 inkasovanými brankami nejhorší obranu soutěže, se 14 vstřelenými góly navíc disponují i nejslabším útokem. Na jaře uhráli teprve druhou remízu a přerušili sérii osmi porážek. Doma v lize v 16 utkáních za sebou nezvítězili. Bez započtení baráže nevyhráli od loňského května v nejvyšší soutěži 33 zápasů po sobě a v této sezoně bodovali teprve popáté. Kliment pálil dvakrát Od prvních minut se hrála na Slovácku velmi svižná partie s rychlými přechody do útoků na obou stranách. Už ve 3. minutě vypálil nebezpečně Sinjavskij, míč ale srazila obrana Hanáků mimo tyče. Krátce poté prověřil Breite mladého gólmana Slovácka Borka, který nahradil zkušeného Heču. První velká šance na změnu skóre přišla ve 21. minutě. Dolžnikov zatáhl míč do pokutového území, kde našel volného Klimenta, jenže nejlepší ligový kanonýr trefil jen břevno. Hned z protiútoku vypálil tvrdě Trávník a brankář Koutný měl co dělat, aby tečovanou střelu vytáhl na roh. Pod první gól zápasu se podepsala ve 33. minutě chyba stopera Vaška, který nedůsledně kontroloval před brankovou čarou míč mířící do autu. Zmocnil se ho však Amasi a zpětnou přihrávkou našel Klimenta, jenž střelou k tyči oslavil 16. zásah v ligové sezoně. Související Baník i Sparta vyhrály, jak odpoví Plzeň? Projděte si program a výsledky Chance Ligy Infografika Domácí gól nesrazil, naopak je vyburcoval k větší aktivitě, z níž se zrodilo vyrovnání. Reinberkův centr z levé strany propadl až k nabíhajícímu Ndefemu, který zblízka dal druhý gól v sezoně nejvyšší soutěže a první od loňského srpna. Vzápětí se vyznamenal Koutný, neboť skvělým zákrokem po Trávníkově střele udržel poločasový remízový stav. Druhou půli otevřel další výborný střelecký pokus Klimenta, jemuž chybělo pár centimetrů k druhému gólu. Domácí odpovědí byly dvě rány Havlíka nad olomoucké břevno. Po hodině hry se Slovácko dočkalo vedoucí trefy. Na Trávníkův centr si ideálně naběhl Klíma a lehkou tečí nasměroval balon do sítě. Klíma skóroval ve druhém kole za sebou a celkově potřetí v ligovém ročníku. Olomouc přidala na intenzitě útočných akcí, k čemuž přispěli i střídající hráči. Mikulenka byl na hřišti sotva dvě minuty, když spadl v pokutovém území po souboji s Trávníkem. Nařízenou penaltu bezpečně proměnil Kliment a vyrovnal. Popáté v ligové sezoně a celkově pošesté v kariéře vstřelil v jednom utkání nejvyšší soutěže dvě branky, na premiérový hattrick však stále čeká. Závěr patřil hostům, v 80. minutě měl vítězný gól na noze Zorvan, ale o pár centimetrů minul, a 150. start v lize tak gólově neoslavil. Skóre už se nezměnilo. Jablonci stačil jediný gól Na jablonecké Střelnici od úvodu nebyl příliš patrný rozdíl v tabulce a hrál se vyrovnaný zápas. Jako první dokonce zahrozili hosté. Tanko, hrající 50. zápas v české lize, si v 5. minutě narazil s Patrákem, ale v těžké pozici před gólmanem Hanušem zakončil nedůrazně. Související Baník i Sparta vyhrály, jak odpoví Plzeň? Projděte si program a výsledky Chance Ligy Infografika Severočeši se na hrbolatém terénu dlouho nemohli dostat do tempa a v první půli měli jen jednu větší šanci. Jawovu skákající střelu v 25. minutě vytáhl brankář Vorel, který si poradil i s následnou Chramostovou dorážkou. Také po změně stran nejprve zahrozili Východočeši. Patrák se v 51. minutě po rychlé akci dostal ke střele, ovšem po teči zamířil míč nad. Domácím pak výrazně pomohlo prostřídání sestavy a na konci 64. minuty otevřeli skóre. Na Čanturišviliho střílený centr z pravé strany se ve vápně natáhl Ševčík a na dlouhou nohu v těžké pozici usměrnil míč ke vzdálenější tyči. V nejvyšší soutěži se trefil po více než roce. Severočeši výrazně ožili a měli několik šancí na pojištění náskoku. Po rychlém brejku a přihrávce z pravé strany od Kanakimany přeběhl míč před odkrytou brankou Alégué, poté Chramostova tečovaná střela skončila těsně vedle. V 81. minutě podrazil střídající Kissiedou unikajícího Kanakimanu a sudí Jan Beneš mu udělil rovnou červenou kartu. Videorozhodčí však následně odhalil, že domácí křídelník přebíral přihrávku v ofsajdovém postavení, a Východočeši tak do deseti nemuseli. Ani v plném počtu však už v závěru vyrovnat nedokázali a venku v lize popáté za sebou prohráli. 29. kolo první fotbalové ligy: Sparta Praha - FK Mladá Boleslav 2:0 (1:0) Branky: 31. Suchomel, 90.+4 Kuchta. Rozhodčí: Rouček - Kotík, Antoníček - Berka (video). ŽK: Krasniqi - Haliti, Stránský. Diváci: 16.845. Sparta: Vindahl - Uchenna, Panák, Cobbaut (79. Ross) - Suchomel (79. Ševínský), Kairinen, Laci (55. Vydra), Zelený (55. Sadílek) - Krasniqi, Haraslín (73. Kofod) - Kuchta. Trenér: Friis. M. Boleslav: Mandous - Donát (70. Král), Suchý, Haliti - Kostka, Ibrahimaj (82. Buryán), Stránský, Mareček (57. Fulnek) - Hora (46. Penner), Ladra - Mašek (46. Vojta). Trenér: Jinoch. 1. FC Slovácko - Sigma Olomouc 2:2 (1:1) Branky: 41. Ndefe, 61. Klíma - 33. a 74. z pen. Kliment. Rozhodčí: Radina - Paták, Kotalík - Petřík (video). ŽK: Reinberk, Ndefe, Trávník, Beran, T. Palinek (trenér) - Mikulenka, Janotka (trenér). Diváci: 3016. Slovácko: Borek - Ndefe (68. Kim Sung-pin), Kukučka, Vaško, Reinberk - Křišťan, Havlík - Blahút (62. Beran), Trávník, Sinjavskij - Klíma (68. Kvasina). Trenér: T. Palinek. Olomouc: Koutný - Hadaš (46. Slavíček), Pokorný (55. Vraštil), Král, Sláma - Langer (86. Muritala), Breite (86. Navrátil) - Dolžnikov (70. Mikulenka), Zorvan, Amasi - Kliment. Trenér: Janotka. Dynamo České Budějovice - FK Teplice 1:1 (1:0) Branky: 41. Krch - 54. Trubač z pen. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Volf - Adámková (video). ŽK: Havelka, Adediran - Jukl, Langhamer. Diváci: 1523. Č. Budějovice: Janáček - Ekpai, Čoudek, Míka, Hodouš - Hubínek - Ogiomade (75. Berberi), Tischler (75. Osmančík), Krch (65. Isaac), Havelka (84. Skalák) - Adediran. Trenér: Lerch. Teplice: Trmal - Kričfaluši, Takács (46. Večerka), Mičevič - Švanda (46. Labík), Jukl (46. Langhamer), Sedláček (80. Bílek), Radosta - Trubač - Krejčí, Jásir (72. Gning). Trenér: Frťala. FK Jablonec - FK Pardubice 1:0 (0:0) Branka: 64. Ševčík. Rozhodčí: J. Beneš - Kubr, A. Beneš - Zelinka (video). ŽK: Tekijaški - Lurvink, Krobot. Diváci: 2452. Jablonec: Hanuš - Martinec, Tekijaški, Cedidla - Štěpánek (46. Kanakimana), Beran, Nebyla (60. Alégué), Čanturišvili - Ševčík (90. Novák) - Jawo (60. Hollý), Chramosta (76. Puškáč). Trenér: Kozel. Pardubice: Vorel - Trédl (74. Surzyn), Noslin, Lurvink, Mahuta - Míšek, S. Šimek (83. Šancl) - Sychra (74. Kissiedou), Patrák (74. Yahaya), Tanko - Krobot. Trenér: Střihavka.