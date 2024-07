Nečas zarazil výměnu mezi další Čechy. Sledovaná sága má překvapivý zvrat

Už mohl mít nové angažmá, již dohodnutou transakci ale zamítl. Hvězdný forvard Martin Nečas je tak stále bez hokejového domova. Vzhledem k prognózám z poslední doby je to nečekaná zpráva.

Severoamerická NHL má za sebou draft a také otevření trhu, což znamená, že obrysy jednotlivých týmů na příští sezonu už jsou poměrně ostré.

Pětadvacetiletý Nečas, chráněný volný hráč Caroliny, u kterého v posledních týdnech a měsících sílily zvěsti o výměně a následném podpisu, však stále zůstává bez smlouvy na svém místě.

Ještě před draftem se na něj údajně vyptávala poloviny ligy.

Z české perspektivy byly nejzajímavější spekulace o trejdu do Bostonu, kde válejí další tuzemští forvardi David Pastrňák a Pavel Zacha.

Bruins ale na trhu ulovili mimo jiné centra Eliase Lindholma a ještě si musejí pojistit brankářskou jedničku Jeremyho Swaymana. Už jen kvůli napjatému platovému stropu teď budou Nečase přivádět těžko.

Podobně jsou na tom i další ligoví favorité. Možnosti se krátí.

Přitom už mohlo být hotovo. Minimálně v jednom případě byli manažeři dohodnutí. Nečas ale výměnu zarazil.

"Hurricanes měli na stole dohodu s Columbusem, ale on by tam nepodepsal smlouvu. Tak jsem to pochopil. Nic z toho tedy nebylo. Mám za to, že ta dohoda zahrnovala celkově čtvrtou volbu v letošním draftu," prohlásil v podcastu The DFO Rundown insider Frank Seravalli.

V Columbusu by Nečas potkal české beky Davida Jiříčka a Stanislava Svozila.

A také starého známého Dona Waddella, který na konci května rezignoval jako generální manažer Caroliny a šel dělat stejnou práci do Columbusu.

Jelikož Nečas mu - alespoň podle Seravalliho - předem nekývl na dlouhodobou spolupráci, cennou čtvrtou volbu si Waddell ponechal a ukázal na kanadského centra Caydena Lindstroma.

Generálním manažerem Caroliny je teď Eric Tulsky, který povýšil z pozice Waddellova asistenta.

Nečase se mu zatím vyměnit nepodařilo a dost možná už se mu to před startem nového ročníku ani nepovede.

"Teď když většina dokončila nejdůležitější letní transakce, se zdá, že Nečas rozehraje nadcházející sezonu znovu za Carolinu," napsal online deník The Athletic. "Po draftu se toho mezi ním a Hurricanes moc neudálo, ale cesta k roční smlouvě, ať už skrze vyjednávání, nebo arbitráž, je teď vcelku jasně viditelná."

Arbitráž, k níž se Nečas přihlásil, proběhne v případě potřeby mezi 20. červencem a 4. srpnem.

V posledních dvou letech zabíral český rychlík pod platovým stropem tři miliony dolarů, teď by měl bez problému dosáhnout na zhruba dvojnásobnou částku.

Hurricanes na Nečase původně ani neměli mít peníze, jenže těsně před a po otevření trhu přišli o řadu opor včetně forvardů Jakea Guentzela a Teuva Teräväinena. Adekvátní náhradu neulovili.

Na Nečase a další chráněné volné hráče Setha Jarvise a Jacka Druryho tak zbývá až 14 milionů dolarů.