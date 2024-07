"Mohli by dominovat po celém ledě." Boston velkolepě nabil Pastrňákovi

Poslední dění v hokejovém Bostonu muselo Davida Pastrňáka potěšit. Bruins při vylepšování týmu hodně mysleli na střed útoku, pro českého křídelníka klíčovou pozici. Zabodovali na volném trhu i v draftu.

V posledním play off NHL Pastrňák příliš nezářil. Velkolepě sice rozhodl sedmé klání prvního kola proti Torontu, ale jinak ve 13 zápasech dosáhl jen na zápis 4+4.

Zastánci české superhvězdy však kritikům připomínali: "Pastrňákův centr je Morgan Geekie."

Osmadvacetiletý Čech sice odstartoval a zakončil základní část vedle Pavla Zachy, ale mezitím vystřídal i jiné centry. A v play off nakonec skončil právě s Geekiem, šikovným univerzálem, který však má do elitního centra hodně daleko.

V posezonních plánech Bruins se tak tyčil jasný cíl: vylepšit střed útoku.

První dva centři Zacha s Charliem Coylem sice během základní části sklízeli chválu za to, jak nahradili Patrice Bergerona a Davida Krejčího, jenže ve vyřazovacích bojích zbrzdili, dali dohromady pouhé dvě branky.

Ve druhém kole bylo znát, že Florida s Aleksandrem Barkovem a Samem Bennettem je ve středu útoku mnohem silnější.

Generální manažer Bostonu Don Sweeney proto na volném trhu ukořistil jednu z největších ryb - švédského centra Eliase Lindholma.

Levné to nebylo a mezi zámořskými médii nepanuje shoda na tom, jestli se sedmiletá smlouva na více než 54 milionů dolarů, což v průměru dělá roční plat 7,75 milionu, vlastně vyplatí.

Devětadvacetiletý Lindholm je každopádně novým bostonským centrem číslo jedna. V mnohém připomíná legendárního Bergerona. Vyhrává vhazování a může pomýšlet na Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka ligy. Samozřejmě přidává i slušnou porci bodů.

Před zhruba dvěma roky mu po základní části za Calgary svítilo ve statistikách 42 gólů a 82 bodů.

"Jedním z jeho spoluhráčů ve formaci byl Matthew Tkachuk," připomněl novinář Nick Goss superhvězdu, která nedávno pomohla Floridě ke Stanley Cupu. "Spojení Lindholma s jiným elitním střelcem, Davidem Pastrňákem, má potenciál přinést fantastické výsledky."

"Lajna s Lindholmem, Pastrňákem a Bradem Marchandem by pak mohla dominovat po celém ledě," dodal.

Manažer Sweeney myslel na střed prvních dvou útoků i na jiné frontě, než je volný trh. V draftu.

Ještě před jeho startem učinil drastické rozhodnutí. Vyměnil do Ottawy výtečného brankáře Linuse Ullmarka. Na oplátku získal balíček v čele s volbou v prvním kole letošního draftu.

Z celkové 25. pozice si pak vybral 18letého centra Deana Letourneaua, dvoumetrové monstrum s impozantní střelou, šikovnýma rukama a kupodivu i poměrně rychlýma nohama.

"Místo aby hrál na jistotu, učinil Boston volbu, ze které se může stát buď velká trefa, nebo propadák. A byl to naprosto správný krok," poznamenal Goss.

Bruins nemají v systému prakticky žádného teenagera se superhvězdným potenciálem a jako úspěšný klub nevybírají v draftu dost vysoko, aby si takového jednoduše obstarali.

Rozhodli se tedy jít do rizika. Ukázali na velmi zajímavého hokejistu, jehož ale obklopuje spousta otazníků. Nikdo u Letourneaua nedokáže říct, jak dobrý opravdu je, protože hrál mimo elitní mládežnické soutěže. Na St. Andrew's College se připravoval na univerzitní NCAA. Až tam se od příští sezony ukáže, co v něm vězí.

"Mohl by to být další Tage Thompson," podotkl s odkazem na hvězdu Buffala Corey Pronman z online deníku The Athletic. "Také by to ale mohl být Joe Colborne nebo Riley Tufte," vypsal další vysoké, ale mnohem méně úspěšné forvardy.

"Podle mě bude někdy mezi," dodal.