Téměř nezastavitelný, žasne kouč. Rantanen šokoval dalším hattrickem za třetinu

Hokejisté Toronta v semifinále Východní konference NHL zvládli i druhý domácí zápas a po výhře 4:3 se v sérii s Floridou ujali vedení 2:0 na zápasy. Vítězně do druhého kola vyřazovacích bojů vstoupil Dallas, jenž díky hattricku Mikka Rantanena porazil Winnipeg 3:2.

Obhájci trofeje z Floridy v Torontu dvakrát vedli, první bod v sérii ale nakonec nezískali. Maple Leafs ve druhé třetině otočili skóre ze stavu 1:2 na 3:2 a došli si pro druhou výhru v sérii.

Klíčová fáze zápasu přišla ve 46. minutě. V čase 45:33 srovnal Anton Lundell na 3:3, nerozhodný stav ale vydržel pouze 17 sekund. Mitchell Marner nahodil puk od pravého mantinelu a jeho pokus skončil za gólmanem Sergejem Bobrovským.

"V každé situaci se snažíme zůstat co nejklidnější. Víme, že zápasy budou jako horská dráha, proto se nesmíme dostat do situace, ve které bychom ztratili hlavu. Hrajeme proti výbornému týmu, musíme se proto naplno soustředit v každém střídání. Pokud bychom vypnuli, soupeř by nás okamžitě potrestal," řekl Marner.

V závěru zápasu Toronto i přes sílící tlak Panthers udrželo jednobrankový náskok a v sérii hrané na čtyři vítězství vyhrálo i druhý domácí zápas. Maple Leafs tak skvěle vykročili za prvním postupem do konferenčního finále od roku 2002.

K důležité druhé výhře v sérii kanadský celek dovedl gólman Joseph Woll, který nahradil zraněného Anthonyho Stolarze a v aktuálním play off poprvé naskočil od úvodu zápasu.

"Je to moje práce, musím být připraven nastoupit kdykoliv. Je to něco jiného než chytat každý zápas a být v permanenci, ale je to výzva. Myslím si, že jsem se připravil docela dobře," řekl Woll, jenž začal v brance poprvé od poloviny dubna. "Působil klidně a podržel nás v důležitých momentech. Musím říct, že odchytal výborný zápas," chválil týmovou dvojku trenér Craig Berube.

Rantanen 11 body v posledních třech zápasech prvního kola včetně hattricku v rozhodujícím sedmém duelu řídil postup Dallasu přes Colorado a svou skvělou formu potvrdil i v úvodním utkání s Winnipegem. Během osmi minut druhé třetiny finský útočník nastřílel tři góly a dovedl Stars k vítězství 3:2.

Osmadvacetiletý křídelník, který do Dallasu přišel až na začátku března, se blýskl druhým hattrickem za sebou a počtvrté v řadě zakončil zápas alespoň se třemi kanadskými body. S bilancí 8+7 je Rantanen nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem dosavadního průběhu vyřazovacích bojů a jako první hokejista v historii nastřílel v jednom play off minimálně dvakrát hattrick za třetinu.

"Je v laufu, pro soupeře je v aktuálním rozpoložení téměř nezastavitelný. To, co předvádí v posledních dnech, je neuvěřitelné. Hrajeme proti nejlepším týmům ligy, navíc v play off, kdy si nikdo nedovolí vypustit jediný souboj, a on na ledě stejně naprosto dominuje. Doufám, že mu to ještě nějakou dobu vydrží," řekl kouč Stars Pete DeBoer.

"Je to hráč, kterého musíme mít neustále na očích. Bylo jasné, že po skvělém sedmém zápase proti Coloradu bude při chuti, my ho ale stejně nedokázali zastavit. Musíme mu prostě věnovat víc pozornosti, stejně jako jakémukoliv jinému elitnímu útočníkovi," řekl kouč Jets Scott Arniel.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 2. zápas:

Toronto - Florida 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky: 19. Pacioretty, 25. W. Nylander, 38. Domi, 46. Marner - 11. Barkov, 21. Marchand, 46. Lundell. Střely na branku: 20:29. Diváci: 19.261. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty, 2. Domi, 3. Marner (všichni Toronto). Stav série 2:0.

Západní konference - 1. zápas:

Winnipeg - Dallas 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Branky: 24. Niederreiter, 38. Scheifele - 29., 35. a 37 Rantanen. Střely na branku: 32:24. Diváci: 15.225. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen (Dallas), 2. Scheifele (Winnipeg) 3. Oettinger (Dallas). Stav série 0:1.