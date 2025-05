Nebyl lepší tým než Arsenal, ale stejně jsme vypadli, prohlásil Arteta

Jednou z hlavních příčin, proč fotbalisté Arsenalu v semifinále Ligy mistrů proti Paris St. Germain neuspěli a dvakrát prohráli, byl gólman Gianluigi Donnarumma. Stejně jako při úvodní výhře 1:0 v Londýně předvedl i ve středeční domácí odvetě několik vynikajících zákroků, jimiž přispěl k vítězství 2:1.

Trenér "Kanonýrů" Mikel Arteta považoval Donnarummu za nejlepšího hráče semifinále, záložník Declan Rice zase označil jeho výkon za neuvěřitelný.

"Z toho, co jsem viděl, podle mě stoprocentně nebyl v dosavadním průběhu v soutěži lepší tým (než Arsenal), ale stejně jsme vypadli. Tahle soutěž se rozhoduje ve vápnech. Gólman (Donnarumma) byl nejlepším hráčem v obou zápasech," řekl Arteta v rozhovoru pro TNT Sports.

Arsenal se v Parku princů od úvodního výkopu pustil do snahy o smazání jednogólového manka a v prvních osmi minutách si vytvořil tři velké šance. Dvě z nich ale zastavil Donnarumma, který se po změně stran vytáhl i proti střele Bukaya Saky.

"Pokud bychom jednu z těch šancí v úvodních 15 nebo 20 minutách využili, zápas by se pravděpodobně úplně změnil. Pak jsme ale udělali dvě chyby a dostali dvě branky. To jsou ty drobné rozdíly," uvedl Rice.

"Vzhledem k tomu, jaké šance jsme promarnili, jsme cítili, jako kdyby nám to nebylo souzeno. Dali jsme do toho naprosto všechno. V dvojzápase jsme mohli vstřelit tři nebo čtyři branky, ale Donnarumma byl neuvěřitelný," prohlásil šestadvacetiletý anglický reprezentant.

Londýnský tým si ve vyřazovací fázi poradil s Eindhovenem i obhájcem trofeje Realem Madrid, na druhé finále v klubového historii a první od roku 2006 však nedosáhl. Na premiérový triumf v "milionářské" soutěži si tak musí počkat.

"Výkon mého týmu proti jednomu z nejlepších evropských mužstev mě naplnil hrdostí. To, co jsme tady proti Paříži předvedli, je nevšední. Pokud jsme chtěli vyhrát, co jsme měli udělat, abychom ty dveře odemkli? Někdy musíte soupeři zatleskat," řekl Arteta.

"Myslím si, že jsme byli velmi blízko. Mnohem blíž, než ukazují výsledky. To, co jsme dnes předvedli, jak jsme začali, jak jsme tlačili… Po 20 minutách to mělo být 3:0. V této soutěži ale potřebujete něco navíc, aby to dopadlo ve váš prospěch. A to se nestalo," mínil třiačtyřicetiletý Španěl.

Arsenal nezvládl čtvrté semifinále po sobě napříč všemi soutěžemi. "V životě někdy musíme párkrát prohrát, než vyhrajete. Musíte překonat nezdary, abyste mohli mentálně vyrůst: jako člověk, hráč a tým. Právě tím procházíme. Rosteme jako tým a musíme v tom pokračovat a věřit," prohlásil Rice.