Profil, z něhož týmy NHL šílí. "Neznámý" český obránce atakuje první kolo draftu

Do prvního kola nadcházejícího draftu hokejové NHL by mohl proniknout český obránce, který nikdy nehrál na mládežnickém mistrovství světa a ještě na konci minulého roku nepoutal velkou pozornost. Ve druhé části sezony však Dominik Badinka uchvátil.

Téměř jisté je, že v prvním kole červnové dražby nadějí půjde na řadu bek Adam Jiříček, byť zřejmě později, než se původně čekalo.

Mezi 32 nejvýše vybranými hráči však může být více českých zástupců.

V žebříčcích během sezony do elitní společnosti nakoukli útočníci Adam Jecho a - byť ojediněle a překvapivě - Maxmilian Curran, blízko byl zadák Tomáš Galvas.

Nejvýraznějším černým koněm je ale nakonec Badinka, kterého predikce pro první kolo dlouho míjely.

Osmnáctiletý obránce není v Česku moc známý. Z významných mládežnických turnajů nastoupil akorát na Hlinka Gretzky Cupu.

O předposlední mistrovství světa osmnáctek přišel kvůli zánětu slepého střeva, na uplynulý světový šampionát dvacítek s bronzovou tečkou se neprobojoval.

Poslední dva roky navíc hraje v zahraničí. Nejdřív z Chomutova zamířil do Finska, pak "popošel" do Švédska, kde z juniorky Malmö poměrně rychle vystřelil do áčka.

V nejvyšší švédské soutěži odehrál 33 zápasů a dosáhl na zápis 1+3.

Uhranul natolik, že s ním klub v prosinci podepsal nováčkovskou smlouvu až do jara 2026. "Dominik je jedním z těch absolutně největších evropských talentů," liboval si generální manažer Malmö Björn Liljander.

Badinkovy výkony v jedné z nejlepších lig světa rychle zaujaly skauty.

"Opravdu mě ohromil, nedostává se mu taková pozornost, jakou si zaslouží. Zdobí ho působivá velikost, pohyblivost, rozvaha a spolehlivost, to je profil, ze kterého týmy NHL šílí," napsal v lednu o 190centimetrovém bekovi Sebastian High, vedoucí skaut webu DobberProspects.

Na konci dubna pak tento portál označil Badinku za černého koně letošního draftu a v žebříčku mu přidělil 26. místo.

Překvapivé je, že hvězdnější Jiříček obsadil až následnou příčku.

Obecně Badinka končí v hodnoceních hlavně ve druhém kole, ale několik skautů si ho cení na to první, nejsledovanější. Vedle již zmíněného příkladu je to Corey Pronman z online deníku The Athletic, který ve svém osobním žebříčku z konce května zařadil český objev na 29. místo.

"Myslím, že jeho hra směrem do útoku i dozadu je dost silná na to, aby se o něm dalo mluvit jako o potenciálním čtvrtém či pátém bekovi v NHL," napsal novinář s tím, že v Badinkovi typově vidí Justina Holla, amerického obránce Detroitu.

Při věštbě, jak draft doopravdy dopadne, vytáhl 18letého Čecha ještě výš - na 22. příčku, ze které vybírá Nashville.

"Badinka je velký a pohyblivý pravák, který ve vás ucházející hrou s pukem proti dospělým vzbudil pocit, že dokáže rozdávat nahrávky i v NHL. Pro Nashville, kterému v systému chybějí obránci, by byl velkou vzpruhou," doplnil Pronman.

O tom, jestli Badinka proklouzne mezi 32 nejžádanějších talentů a zda na něj vyjde třeba právě Nashville, se rozhodne na konci června v Las Vegas.