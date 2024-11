"Hlavně, že jste zdražili." Sparťanské fanoušky vytočil další kolaps, Friise odepsali

Parádní oslavu 131. výročí založení Sparty překryl depresivní zážitek z dalšího selhání úřadujícího mistra. Ten proti Teplicím předvedl mimořádně sterilní výkon, který vyústil v remízu 1:1 a v další ztrátu. Pokud v neděli Slavia zvítězí na hřišti beznadějně posledních Českých Budějovic, ztráta na čelo naroste již na pravděpodobně fatálních 14 bodů.

Měla to být slavnostní a výjimečný večer. Před zápasem defilovali po červeném koberci legendy klubu, bývalý kouč Jaroslav Hřebík byl uveden do dvorany slávy. Klub pro návštěvníky připravil celostadionový ohňostroj, ze středového kruhu šlehaly k potemnělému nebi plameny.

Letenští nastoupili v historických černých dresech s velkým bílým S na hrudi.

To hlavní, renesance šampiona z posledních dvou ročníků, však proti Teplicím nepřišlo. Letenští předvedli jeden z nejhorších výkonů v sezoně: šancí si vypracovali minimum a když už jednu z nich Lukáš Haraslín proměnil, o pár minut později srovnal po špatně bráněné standardce Knapík.

Místo drtivého náporu v posledních minutách přišla nevídaná křeč. Z tribun se začal rozléhat pískot, rozladěné reakce zároveň zasypaly oficiální účet Sparty na síti X.

"Banda kluků bez formy. Bez nějaké snahy navíc. Hrající bez jakéhokoliv systému. Lavička neschopná za dva měsíce cokoliv změnit. Nové dno. Strašná ostuda," napsal uživatel s přezdívkou Arsen.

Největší kritika se snesla na hlavu trenéra Larse Friise, který nedokáže mužstvo probudit z hluboké krize. Přestože měl k dispozici reprezentační pauzu, tým se prezentoval stejně bezkrevným výkonem postrádajícím kvalitu. A fanoušci přestávají dánskému kouči věřit.

"Doba hájení je oficiálně u konce! Friis ven!!!" napsal Dave 1893. "Sparta je pod Friisem aktuálně mrtvý klub. Žádný týmový výkon, žádný emoce. Občas něco urve jedinec," přidal se SmoothRunner. A podobných komentářů je celá řada.

"Viděl jsem nedostatek odvahy. Nemáme špatné hráče, špatný tým. Když se ale něco nevyvíjí podle vašich představ a cítíte, že je všechno proti vám, je to o přístupu a o tom, abyste ukázali odvahu. Tu lze ukázat v mnoha ohledech, třeba v tom jak bráníte, jak útočíte," povzdechl si dánský trenér Sparty Lars Friis na tiskové konferenci.

Tragické představení mužů v retrodresech navíc znovu oživilo diskuze ohledně nastavení cen vstupného, který rezonovalo fotbalovou veřejností uplynulý týden. Sparta totiž duel se třináctými Teplicemi zařadila vzhledem k oslavám 131. výročí založení do nejvyšší kategorie - což bylo bolestivé zejména pro hostující fanoušky, kteří museli za vstupenku zaplatit až sedm set korun.

Hostující fanoušci proto vymysleli vtipnou akci, kdy do hlediště pražského stadionu dorazili oděni do obleků s kravatami, někteří měli na hlavách dokonce cylindry. Sparta sice později oznámila, že za každého teplického fanouška pošle 500 korun do Nadačního fondu FK Teplice, ale kritice se neubránila.

"Pro takovou tragédii není omluva. Hlavně, že chcete 2 litry za krásný retro dresy, 4 kila za krabičku a 700 za lístky," zlobil se uživatel Kosta_ACS1893.