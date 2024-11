Haška potěšil zloděj balonů. S reprezentací by chtěl hrát ťukes, ale realita je jiná

Trenér českých fotbalistů Ivan Hašek považuje triumf ve skupině Ligy národů po vítězství 2:1 nad Gruzií a postup do elitní úrovně soutěže za částečný krok na cestě k vysněné účasti na mistrovství světa v roce 2026.

Jednašedesátiletý kouč ani po zářijovém úvodním debaklu 1:4 v Tbilisi nepřestal věřit, že se tým zvedne a nepříznivou situaci otočí.

Od duelu v Gruzii Haškovi svěřenci v Lize národů pětkrát za sebou neprohráli a nakonec ovládli skupinu o tři body před druhou Ukrajinou.

"I po Gruzii jsem věřil, že můžeme postoupit. Kdyby ne, tak to zabalím," prohlásil trenér elitního českého výběru.

"Výkon tehdy nebyl dobrý. V tu chvíli se samozřejmě objevila spousta expertů a lidí, kteří tomu rozumí. To s tím ale souvisí, je to zkrátka fotbal, je to naprosto normální," uznal Hašek.

Kritiku prý musel nějak spolknout a dostat se z těžké situace prací. "Hráli jsme poctivý fotbal. Kluci nic neošidili, jeli nadoraz," ocenil kouč.

"Vyplatilo se a vrátilo se jim to. Musíme pokračovat dál. Tenhle zápas byl jen další malinký krůček k tomu, abychom postoupili na mistrovství světa," zopakoval Hašek hlavní cíl.

Jeho svěřenci vedle postupu mezi elitu v Lize národů získali díky vítězství ve skupině také výrazně výhodnější pozici v boji o šampionát. Mají téměř jistou účast nejméně v play off o turnaj a zároveň se dostali do druhého koše pro los kvalifikace.

"Těžko říct, co je víc. Je to takový mezistupeň toho, co chceme dosáhnout. Jdeme krůček po krůčku. První cíl byl vyhrát skupinu B Ligy národů, to jsme splnili. Ale je to pořád jen částečně splněný úkol, protože hlavní úkol je postup na mistrovství světa. To byl také základní důvod, proč jsem se do toho pustil. Proč se nenechám zviklat a proč budu dál věřit," prohlásil Hašek.

Kvůli trestu za dvě žluté karty se musel proti Gruzii obejít bez kapitána Tomáše Součka, jenž chyběl v soutěžní duelu za reprezentaci poprvé po třech letech. Ve středu pole ho nahradil Alex Král, pásku pak místo něj navlékl obránce Tomáše Holeš.

"Takový hráč jako Tomáš Souček typologicky v Česku není, takže je těžké jej nahradit. Ale myslím, že Alex ho nahradil velmi dobře. Sledujeme ho každý zápas ve španělské lize, kde mu říkají zloděj balonů. I proti Gruzii ukázal velmi kvalitní výkon," řekl Hašek.

"Tomáš Holeš je chlap na svém místě. Takové zápasy zvládá, je to hráč, který svým výkonem ukazuje všem, jaký je lídr. I proto byl kapitánem. Je to chlapík, na kterého se můžete vždy spolehnout," ocenil Hašek.

Vyšel mu také tah s nasazením Adama Hložka na levém křídle místo Lukáše Provoda. Ofenzivní univerzál Hoffenheimu zvýšil z přímého kopu na 2:0 a podílel se i na první brance. "Víme, že Lukáš Provod potřebuje vždy pár dní na regeneraci. Druhý zápas takhle rychle po sobě by byl ještě trochu v únavě," vysvětlil Hašek.

"Adam je připravený do zápasů nastupovat, pracoval dobře už v minulých utkáních, ve kterých naskakoval jako náhradník. Co si pamatuji, tak pozice levého záložníka je jeho nejlepší post. Dostává se do zakončení, navíc je dynamičtější a silnější. Jsem moc rád, že se mu ten zápas povedl. Je to hráč budoucnosti, pořád je mu teprve 22 let," doplnil kouč.

Po lednovém nástupu k mužstvu zakončil letošní rok s bilancí sedmi výher a tří remíz a porážek. V létě s reprezentací na mistrovství Evropy v Německu nepostoupil ze skupiny. "První rok mě hodně obohatil. Jsem samozřejmě velmi rád, že u týmu jsem. Vážím si toho, že jsem tuhle šanci dostal. To platí i o ostatních z realizačního týmu," řekl Hašek.

"Není lehké hned rychle poznat všechny hráče, jak se na ně můžete spolehnout a jaký na ně máte náhled. Ale na to se nedá vymlouvat. Vzali jsme to s tím, že jdeme do mistrovství Evropy, Ligy národů a že chceme postoupit na mistrovství světa. Cíl je jasný a pořád stejný," uvedl Hašek, který má smlouvu do konce nadcházejícího kvalifikačního cyklu o mistrovství světa.

Během roku pozměnil rozestavení, reprezentace znovu začala hrát na čtyři obránce. "Každý trenér by chtěl hrát ťukes, bavit tribuny při každé akci, ale realita je jiná. Vrátili jsme se ke kolektivnímu způsobu hry, jinak to nejde. Když se podíváte na sestavy z mistrovství Evropy, Gruzínci nastoupili skoro ve stejné, zatímco my máme dost změn. Máme plno absencí, ale přesto jsme to zvládli. Teď se vyprofilovali kluci, kteří na Euru neměli tolik prostoru, ale nyní ho dokázali maximálně využít," dodal Hašek.