Američanka o ruském vězení: Na matraci byla krev, uvažovala jsem o sebevraždě

Americká basketbalistka Brittney Grinerová během desetiměsíčního vězení v Rusku v roce 2022 přemýšlela o sebevraždě. Dvojnásobná olympijská vítězka to uvedla v rozhovoru pro televizní stanici ABC.

Grinerová byla zadržena předloni v únoru na moskevském letišti, protože u sebe měla náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. Soud ji poslal na devět let do vězení a bývalá hráčka Jekatěrinburgu uvedla, že byly chvíle, kdy přemýšlela o tom, že si vezme život.

"Myslela jsem si, že nebudu schopná vydržet, co mě čeká," řekla třiatřicetiletá Grinerová. "Na matraci byla velká skvrna od krve, neměla jsem mýdlo ani toaletní papír… Často jsem měla pocit, že pro ně ani nejsem člověk," dodala.

Grinerová po návratu do USA nastupovala ve WNBA za Phoenix. Čtyřnásobná vítězka Evropské ligy byla také vybrána do amerického týmu pro olympijské hry v Paříži. Dvojnásobná mistryně světa sice prohlásila, že v zahraniční už nikdy hrát nebude, olympiáda je však výjimkou.