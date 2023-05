V týmu Quick-Step řádí koronavirus. Hirt a Černý na letošním Giru skončili

Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nevidí pro letošek prostor pro růst minimální mzdy. Vláda by na její zvýšení přistoupila, pokud by se na něm dohodli odbory a zaměstnavatelé. Řekl to novinářům po středečním jednání se zástupci odborů o růstu minimální mzdy. Jednání se podle něj týkalo hlavně systému její pravidelné valorizace. Debata je však podle něj teprve na začátku. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula uvedl, že odbory se o dohodu pokusí. Také podle Středuly se debata dotkla růstu minimální mzdy od července jen okrajově.

Českomoravská konfederace odborových svazů požaduje po vládě zvýšení minimální mzdy od července o 1000 korun na 18 300 korun. Přidání o dalších 1200 korun pak žádá od ledna 2024. Minimální mzda se v Česku zvedala naposledy od letošního ledna o 1100 korun na 17 300 korun. Středula uvedl, že postupné zvyšování minimální mzdy rozložené v čase pomůže zaměstnancům i zaměstnavatelům.