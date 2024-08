Fuksa je olympijským vítězem! Neuvěřitelný, zářil šampion. Česko má třetí medaili

Martin Fuksa je olympijským šampionem. Český rychlostní kanoista ovládl v Paříži závod na 1000 metrů a získal pro Česko na letošních hrách třetí medaili. Před ním získali zlato Tomáš Macháč s Kateřinou Siniakovou v tenisovém mixu a bronz čeští kordisté v soutěži družstev.

"Jsem teda olympijský vítěz, ne?" ujišťoval se Fuksa krátce po finiši v televizním rozhovoru. "Takových let čekání tady na to a je to tady. Asi mi to dojde až později," svěřoval se.

Jedenatřicetiletý Fuksa ovládl své semifinále, když se bez problémů vyrovnal s nepříjemností v podobě opakovaného startu.

Na mezičase po 250 metrech se držel na druhém místě za Rusem Zacharem Petrovem, startujícím pod hlavičkou nezávislých sportovců.

V polovině trati trojnásobný mistr světa už vedl a i přes znatelné zpomalení v závěru projel cílem jako první.

Ve finále se rodák z Nymburka držel od startu v čele, o vedení se přetahoval s Petrovem.

V polovině kilometrové trati vedl o délku lodě a náskok ještě navyšoval. Cílem projel s přehledem jako první a jako olympijský šampion.

"Šel jsem do toho s tím, že chci vyhrát závod, neřešil jsem, kde jsem. A to se mi povedlo docela suverénně, poslední metry jsem si užíval ten pocit, že si jedu v olympijském finále na první místě. Neuvěřitelný," rozplýval se Fuksa.

Na předcházejících dvou olympiádách v Riu de Janeiro a v Tokiu byl pokaždé pátý.