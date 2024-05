Fukal: I kdyby Sparta derby prohrála, její hráči jsou mentálně silní a vědí, co dělat

"Upřímně jsem si myslel, že Slovácko dokáže Spartě zatopit a souboj o titul se bude znovu zajímavý. Jenže to se nestalo. Sparta je silná a má to ve svých rukou, i kdyby příště v derby prohrála," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Ve skupině o titul se potvrdila jasná dominance nejlepších tří týmů. Soupeřům nasázeli pět, čtyři a tři góly, to je hodně.

Není to selháním nebo slabší obranou protivníků, ale jsou od nich skutečně odskočení. Což mě překvapuje nejvíc u Plzně, která už má jasnou třetí příčku, a přitom stále hraje velmi dobře.

I když Sparta prohraje derby, má to ve svých rukách. A po loňském jaru jí přibyly ještě další zkušenosti, ti hráči, kteří mají držet prapor, jsou ve formě. Netápou, vědí, co mají udělat, jsou mentálně silní.

Slavia má širší kádr, ale domnívám se, že je to ve zdejších poměrech spíš kontraproduktivní. Hráči až příliš rotují, často nehrají na svých postech.

Jsem zvědavý, jak to postaví na Spartě. Po jasné demolici Ostravy 5:0 bych čekal vítěznou sestavu, myslím si však, že dvě tři změny zase budou.

Konkrétním příkladem je Zima, který přišel jako lídr, jenže něco mu nevyšlo a trenér ho nechal sedět, prý aby ho uchránil tlaku.

Jako bývalý hráč můžu říct, že takhle je to pro něj ještě horší. Protože má v hlavě, že ty chyby vlastně neodčinil. Přitom Zima navíc není psychicky labilní, ale pozitivně sebevědomý fotbalista.

Jako fanoušek bych si přál, aby top trojku ostatní potrápili mnohem víc. Věřil jsem docela i Ostravě proti Slavii, vždyť naposledy na Spartě se docela předvedla. Ale u ní nikdy nevíš, jak to vyjde, výsledková a výkonová kontinuita tam není.

Souhlasím s tím, že Baníku chybí ten kousek ke krůčku ze čtvrtého místa ještě o něco výš možná v tom, jak někdo říká, že nemá toho ducha ostravského, z jehož síly těžil dřív. Hráče "chachara", s nímž by se fanoušek identifikoval.

Navíc ve své aktuální formě mu chyběl Ewerton. Tohle české pravidlo, že nenechávám proti sobě nastoupit hráče, kterého jsem pustil na hostování, považuju za zastaralé, přežitek.

Nedivím se, že ho mnozí označují za alibistické až srabácké. Buď hráči věřím a nechám si ho, anebo ho pustím a pak ho nechám hrát, a musí to správně i psychicky zvládnout i proti svému klubu. To je přece jednoduché.

Kdo tedy půjde do Evropy ze čtvrtého místa? Já vlastně ani nevím, kdo by si to zasloužil, komu přát. Slovácko už má zenit asi za sebou. A výsledky Mladé Boleslavi také stále nejsou na takové stabilní úrovni, hodně dlouho se jim to nedaří, aby se o nich dalo mluvit jako o evropském zástupci českého fotbalu.

Proto mají šanci na poslední pohárové místo i týmy z play off. Teplice ještě nedávno pomalu nevěděly, jak přežijí, a teď se příjemně zvedly. Povedl se jim i první zápas proti Liberci (2:0). Ten má ambice, nového majitele, ale tohle nezvládl. Přesto má ještě šanci.

Hradec to má rozehrané ještě líp (3:1). Ukazuje se, že trenér Horejš dokázal navázat na náročný herní styl předchůdce Koubka. Kromě Pilaře nemají žádnou hvězdu, na nic si nehrají a jezdí, tak to má vypadat.

Víme, že Olomouc není v ideální formě, a celá situace v klubu jako by se otiskla do rozpoložení gólmanů, vystřídali čtyři a všichni chybovali! Přitom si jen vzpomeňte, jaké kvalitní brankáře tady vždycky mívali a vůbec celkově kolik výborných hráčů tam vychovali. Chce to klid a dát chodu klubu jasný řád, určitě se z toho zase dostanou. Za jak dlouho, to záleží jen na nich samotných.

V bitvě o záchranu mi spadl kámen ze srdce. U nás v Jablonci to už totiž hodně smrdělo, ovšem kluci to dokázali v pravý moment otočit. Teď už jim věřím, že se jim baráž vyhne. Stejně tak Pardubicím po výhře 2:0.

Tahle nepříjemnost by se už neměla týkat asi ani Bohemky, přestože teď prohrála 1:2. Myslím si, že "Klokani" trošku upustili od totálního nasazení a koncentrace na obranu, které je dříve zdobily. Snaží se působit víc jako fotbalovější tým, který nejen urputně brání.

Ale asi to pro ně není ta správná cesta. Od obrany se přece musí začít vždycky. Hráče mají dobré, spíš jde o koncepci a funkčnost hry, aby přinesla body. To je základ, to jediné se počítá.

Dvě místa v baráži a přímý sestup se tedy nejspíš budou týkat těch tří, kteří tam jsou teď. Druhou ligu nepřeju nikomu, těžko odhadovat… Rozhodne každý bod, každý detail. Karviná a Zlín asi nemají takové zázemí, i když dokážou vyhrát i doma.

Možná nejsilnější podporu cítím z jihu Čech pro České Budějovice. Poslední dobou se zvedají a chytají. Dva góly obránce Vincenta Trummera ukazují, jak může být při hledání hráčů a výměnách, které by oživily kádr, prospěšná spolupráce s kluby ze sousedního Rakouska.