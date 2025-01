Naučili jsme se hrát zápasy Ligy mistrů, těší Friise. Všiml si frustrace Leverkusenu

Trenér Lars Friis si myslí, že fotbalisté Sparty prožili v Lize mistrů dobrou sezonu. V novém formátu "milionářské" soutěže získali čtyři body z osmi zápasů ligové fáze a ve společné tabulce 36 týmů obsadili nepostupové 31. místo.

Dánského kouče zpětně mrzí především porážky s Brestem a Feyenoordem Rotterdam. Na druhé straně ho potěšily výkony z posledních dvou utkání a získané zkušenosti. Řekl to na tiskové konferenci po prohře 0:2 v Leverkusenu.

Sparta v úvodu soutěže, kam se probojovala přes tři předkola po 19 letech, porazila doma Salcburk 3:0 a následně nečekaně remizovala na hřišti německého vicemistra Stuttgartu 1:1.

Zbývajících šest zápasů však prohrála: doma s Atléticem Madrid dokonce utrpěla historický pohárový debakl 0:6, na stadionu Manchesteru City podlehla 0:5.

"Byla to pro nás dobrá sezona v Lize mistrů. Chtěli jsme víc bodů, to rozhodně. Takhle na první dobrou mě napadají dva zápasy, které mě mrzí. Domácí utkání s Brestem (1:2) a duel na Feyenoordu (2:4). Měli jsme z nich něco vytěžit. Když hrajete doma proti Interu a Atléticu a na Manchesteru City a v Leverkusenu, je to hodně těžké. Tři z těch týmů skončily v celkové tabulce mezi první šestkou," uvedl Friis.

"Prožili jsme i těžké zápasy a velké porážky. V tomto kalendářním roce jsme se naučili hrát zápasy Ligy mistrů, pořád nám ale chybí krok k tomu, abychom je i vyhráli. Těší mě však, jak jsme v posledních dvou utkáních bojovali a jak jsme je zvládli," komentoval Friis týden starou domácí prohru 0:1 s Interem a dnešní nezdar v Leverkusenu.

Myslí si, že se jeho mužstvo během účinkování v LM hodně posunulo.

"I dnes jsem v utkání viděl odvážnější hráče a všiml jsem si i občasné frustrace hráčů Leverkusenu v některých situacích. Za to jsem rád. Sice za to nemáme žádné body, ale musíme si z toho vzít ponaučení," prohlásil bývalý kouč Viborgu a Aalborgu.

"Před začátkem Ligy mistrů jste se mě ptali, co očekávám. Odpověděl jsem, že nevím, protože to pro mě bylo poprvé, kdy jsem čelil takovým soupeřům. V Lize mistrů jsou ty nejlepší týmy na světě a je jasné, že se v takové soutěži potížím nevyhneme. Pro mužstva, jako jsme my, je to přirozené. Pokud bychom hráli Evropskou nebo Konferenční ligu, byli bychom v nich konkurenceschopnější. Liga mistrů je někde jinde. Těší mě ta zkušenost, chtěl bych víc bodů a štvou mě ty vysoké porážky. Když jsme v soutěži začínali, měli s ní zkušenosti jen dva hráči. Dnes jich je kolem pětadvaceti," uvedl Friis.

Ani v posledním utkání jeho svěřenci jasného favorita a obhájce německého titulu nezaskočili.

"Proti Leverkusenu to byl těžký zápas, což jsme věděli, nic nás nepřekvapilo. Leverkusen je špičkový tým, který chce opravdu hrát. Je velmi zabezpečený a dobrý na míči. Mají svůj styl a dobré principy. Myslím si, že kluci si vedli dobře, bojovali a dali do toho vůli. Potkali jsme ale lepší tým. Stejně jako proti Interu jsme měli pár šancí, na jejich proměnění nám ale chyběla kvalita. Když ji nemáte, nic pak z těchto zápasů nevytěžíte," konstatoval Friis.