Friis po další prohře Sparty: Mám velkou radost. Hlubokou krizi zavinila i psychika

Trenéra fotbalové Sparty Larse Friise potěšil navzdory prohře 0:1 výkon letenského týmu ve středečním domácím utkání Ligy mistrů s Interem Milán.

"Jsem rád, jaký výkon jsem viděl a co do toho hráči dali," prohlásil dánský kouč Sparty, která po úvodním vítězství a následné remíze prohrála v soutěži už popáté v řadě.

"Inter bude usilovat o celkový triumf v Lize mistrů. Hraje strašně rychle na míči, byl to náš nejrychlejší soupeř v soutěži. I proto mám velkou radost, jak jsme na to dokázali zareagovat," zopakoval Friis, jehož svěřenci už jsou bez šance na postup do vyřazovací fáze.

Letenské v první polovině sezony trápila defenzivní činnost, v prvním soutěžním utkání od poloviny prosince ale Friis viděl výrazné zlepšení.

"Naše bránění bylo mnohem lepší než předtím. Ta naše hluboká krize, v níž jsme se ocitli, byla taky zapříčiněná psychikou," tvrdil letenský stratég.

"Když jste připravení, máte čistou hlavu a soustředíte se, je to mnohem snadnější. Proto jsme dnes hráli tak, jak jsme hráli," pochvaloval si opět osmačtyřicetiletý bývalý kouč Viborgu a Aalborgu.

"Mám velkou radost, když si vezmete, čím jsme si na konci minulého roku prošli. Řekl jsem klukům, že jediným problémem je, že tohle je náš standard, kterého musíme dosahovat každý zápas. Bez ohledu na výsledky proti Interu a za týden proti Leverkusenu musíme tyhle skvělé zkušenosti přenést do české ligy," vyhlížel Friis závěrečné vystoupení v elitní soutěži.

Podle něho se na Letné projevil i fakt, že soupeř byl mnohem rozehranější. "Byl to náš první soutěžní zápas v tomto roce, zatímco Inter od doby, kdy jsme přestali hrát, nastoupil k desátému utkání," vypočítal Dán.

Mrzelo ho, že jeho svěřenci neskórovali. "Neříkám, že jsme si vytvořili hodně šancí, ale dostatek ano. Musíme z nich něco vytěžit, chceme-li bodovat," našel Friis vadu.

"Chyběla nám kvalita v rozhodující chvíli. Těší mě, jaké šance jsme si vytvořili, ale mrzí mě, že jsme je nevyužili. Myslím si, že až budeme hrát zase třeba měsíc, bude to vypadat jinak," utěšoval se.