Že Liverpool disponuje famózním útokem, to ví zřejmě každý fotbalový fanoušek. Mohamed Salah, který minulý rok zlomil rekord Premier League v počtu branek, střílí jeden gól za druhým i v této sezoně. Skvěle jej doplňují Mané, Firmino nebo letní posila Shaqiri. Jenže největší změna je na druhé straně hřiště, kde to dřív vázlo. Před dvěma dny to byl rok, co do klubu přišel za 75 milionů liber stoper Virgil van Dijk. Mnoho lidí si klepalo na čelo. Jenže vytáhlý Nizozemec se stal lídrem zadních řad, je neuvěřitelně dominantní a v lize momentálně nemá na svém postu konkurenci.