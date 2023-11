Podvodník? Ne, génius. Brankář si nechal dát gól, projevil výtečnou znalost pravidel

Měli ho za podvodníka, který chce ovlivnit zápas. Jenže gólman fotbalových Corinthians Cássio Roberto Ramos naopak předvedl výtečnou znalost pravidel a veřejnost rázem otočila, šestatřicetiletý veterán a kapitán mužstva je hrdinou.

Za stavu 1:1 kopalo ve čtvrtečním utkání brazilské ligy Atlético Mineiro standardní situaci asi ze 30 metrů.

Centr proletěl pokutovým územím, aniž by ho kdokoliv tečoval, a mířil přímo na gólmana. Ten se míči na poslední chvíli uhnul, a balon tak doplachtil do sítě.

Řada fanoušků na sociálních sítích měla okamžitě jasno: Podvodník, schválně si nechal dát gól, ovlivňuje zápasy!

Neuvědomili si to, co Cássio dobře věděl, totiž že rozhodčí nařídil jen nepřímý kop.

A jelikož se po exekutorovi míče už nikdo nedotkl, následoval přesně podle litery pravidel odkop od brány.

"Génius," napsal server goal.com o Cássiovi do titulku článku, v němž o situaci referoval.

"1000 IQ Cássio," ocenil na síti X, dřívějším Twitteru, účet Brasileiro Play a přidal emotikon mozku.

Situace z utkání Corinthians - Atlético Mineiro:

Kdyby se ale Cássio rozhodl zasáhnout a míč se od něho nešťastně odrazil do sítě, pak by gól platil a Mineiro by šlo do vedení.

I díky gólmanovi, který to v letech 2007 - 2011 zkoušel i v Eindhovenu, skončil zápas 1:1.

V aktuální tabulce jsou Corinthians na jedenáctém místě, Mineiru patří pátá příčka.