Proč tam staví Součka, diví se Moyesovi v Anglii. Manažerovi se vysmáli i fanoušci

Pozice manažera West Hamu Davida Moyese se jeví čím dál méně udržitelnou. Souček a spol. v dohrávce 7. kola Premier League prohráli s Newcastlem 1:5, a devětapadesátiletý Skot má za sebou zápas plný ponížení. Nejenže ho zklamali vlastní hráči, ale přišel i o důvěru vlastních fanoušků, zatímco se ti hostující mizérii londýnského klubu vysmívali.

Když bezradní Kladiváři inkasovali počtvrté a popáté, televizní záběry naprosto přesně ilustrovaly současnou mizérii londýnského klubu. Kamera se zaměřila na zachmuřený výraz Davida Moyese, za kterým svítily prázdné sedačky.

Ostatně kamkoli se skotský manažer podíval, tam našel prázdná místa. Fanoušci hromadně opouštěli stadion, na protest proti Moyesově neúspěšné a neatraktivní taktice, nedostatku ambicí a pokračující průměrnosti. V minulé sezoně dravý klub nyní živoří na hraně sestupu.

Sůl do pěti londýnských ran ještě škodolibě přisypali fanoušci Newcastlu, kteří se výsledkem velmi dobře bavili. V závěru zápasu se London Stadium rozléhaly jejich posměšné popěvky "Jsou tady, jsou tam, jsou ku.va všude, kam se podíváš: prázdná místa," znělo ze sektoru Magpies. A naloženo dostal i Moyes, který si vyslechl oblíbený popěvek o ranní výpovědi.

Skot je kritizován za to, že svým svěřencům stále předepisuje nezáživnou defenzivní taktiku, která je pak stejně k ničemu, když Kladiváři dostanou pět branek. S individuálními chybami Lukasze Fabianského a Nayefa Aguerda může kouč jen stěží co dělat, ale druhý a pátý gól jasně demonstrovaly, jak hluboké díry zejí v defenzivě West Hamu.

"Dostali jsme výprask a je na nás, abychom ukázali, jak se od toho dokážeme odrazit," odtušil Moyes. Fanoušci ale chtějí jeho hlavu hned, veškerou důvěru už ztratili. "Už jsem velký kluk. Nebylo by to poprvé, kdybych odcházel z nějakého zaměstnání. Tohle angažmá jsem si moc užil, ale doufám, že to zlomíme a je před námi ještě spousta dní," dodal.

Předmětem kritiky jsou i výkony Tomáše Součka, který proti Newcastlu střídal v 63. minutě za stavu 1:3. "Český záložník, který byl během prvních let v klubu skvělý, je v této sezoně hluboko pod svým vrcholem. Moyes ho přesto dál staví do základní sestavy. Jenže vrátit čas do doby, kdy se Součkovi dařilo vedle Riceho, vrátit nemůže. A ten jeho vypršel."