Vytočený Haaland. I rozhodčí by byl naštvaný, kdyby hrál za City, prohlásil Guardiola

Kanonýr Manchesteru City Erling Haaland nemohl po nedělním šlágru anglické fotbalové ligy proti Tottenhamu (3:3) přijít na jméno sudímu Simonu Hooperovi, kterého po utkání zkritizoval i na sociální síti X.

Hlavní rozhodčí ve čtvrté minutě nastavení přerušil akci ve chvíli, kdy Jack Grealish běžel s míčem sám na brankáře, za což se na sudího následně sesypali protestující hráči "Citizens".

Haaland byl rozčilený o to více, že byl ústřední postavou celé akce.

U středového kruhu nejprve ustál ostrý zákrok, za což Hooper signalizoval výhodu pro City.

Následně norský útočník z otočky přesně našel nabíhajícího Grealishe a ten mohl s velkým náskokem na bránící hráče běžet sám na gólmana Guglielma Vicaria.

V ten moment se ale Hooper po několika sekundách vrátil k předchozímu faulu a hru přerušil.

A příčina naštvání? Situace z 94. minuty utkání. 📺 pic.twitter.com/7XQN4mLT2y — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) December 4, 2023

Haaland dostal za protesty žlutou kartu a sudí si od něj vyslechli ostrá slova i po závěrečném hvizdu.

Nejlepší střelec Premier League po zápase sdílel na sociální síti X video celé akce, ke kterému připsal zkratku "wtf", která v on-line komunikaci znamená vulgární vyjádření údivu.

"Erling je trochu zklamaný. To je normální. I sám pan rozhodčí, kdyby hrál dnes za Manchester City, by byl po zapískání naštvaný," prohlásil kouč Manchesteru Pep Guardiola.

"Nechci rozhodčí kritizovat. Neřekl bych, že dnes bereme jen bod kvůli téhle situaci," doplnil.

Trenér Tottenhamu vypjatý závěr bagatelizoval. "Nemyslím si, že by ta situace ze závěru měla být hlavním tématem dnešního zápasu. Byl to především skvělý fotbal, na to bych se soustředil," radil Ange Postecoglou.

Podle britských médií by mohl Haalandovi za jeho chování hrozit dodatečný trest od anglické Fotbalové asociace.

Obhájci titulu remizovali potřetí za sebou a v tabulce jsou třetí.