Vrátí se Pohár vítězů pohárů? UEFA chce zavést třetí klubovou soutěž

před 1 hodinou

Nová soutěž by se měla hrát už od sezony 2021/2022.

Split - Předseda Asociace evropských fotbalových klubů (ECA) Andrea Agnelli potvrdil, že Evropská fotbalová unie UEFA plánuje od sezony 2021/22 zavedení třetí klubové soutěže vedle Evropské ligy a Ligy mistrů. Zatím není jasná podoba soutěže, ale mělo by jít o nástupce bývalého Poháru vítězů pohárů, který se hrál v letech 1960 až 1999.

"Na základě schválení výkonným výborem UEFA dostala zelenou třetí soutěž, čímž se celkový počet klubů v pohárech zvýší na 96. A to od sezony 2021/22," řekl na dnešním zasedání ECA ve Splitu Agnelli, který je zároveň členem výkonného výboru UEFA a také šéfem Juventusu Turín.

Podle dřívějších informací německého magazínu Sport Bild by novou soutěž mělo hrát 32 klubů. UEFA a ECA si od zavedení nové soutěže slibují mimo jiné zvýšení atraktivity a příjmů z Evropské ligy, ve které by byl počet týmů snížen ze 48 na 32. Současně by také díky novému poháru byla zajištěna účast pro kluby z menších zemí a sešlo by z plánů zvýšit počet klubů v Evropské lize na 64.

Tři pohárové soutěže se v Evropě hrály naposledy v roce 1999, kdy vedle Ligy mistrů a tehdejšího předchůdce Evropské ligy Poháru UEFA existoval ještě Pohár vítězů pohárů. Jeho posledním šampionem se stalo Lazio Řím, kterému tehdy k výhře 2:1 nad Mallorcou jedním gólem pomohl i český záložník Pavel Nedvěd.