"Volá zubař!" Klopp perlil, kvůli telefonu přerušil tiskovku před šlágrem

Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp opět bavil. Kvůli netradičnímu důvodu přerušil tiskovou konferenci před dnešním šlágrem anglické ligy proti Arsenalu.

"Reds", kteří vedou tabulku Premier League, čeká jeden z klíčových duelů sezony. Na londýnském Emirates Stadium nastoupí proti aktuálně třetímu Arsenalu.

Kouče Liverpoolu ovšem ani před veledůležitým mačem neopouští dobrá nálada, což ukázal na tiskovce před zápasem.

Zatímco poslouchal dotaz jednoho ze žurnalistů, sáhl německý stratég po sklenici vody, aby se občerstvil. Když ji vracel zpět na stůl, všiml si, že jednomu z mobilů, které ležely před ním a nahrávaly jeho slova, se rozsvítil displej.

Klopp si přečetl, kdo je na lince, a rozhodl se jednat. "Zubař volá," oznámil do místnosti a ukázal přístroj. "To by mohlo být důležité," upozornil. "Zase! Zubař."

Majitel telefonu se začal trenérovi omlouvat s tím, že to by skutečně mohl být důležitý hovor. "To si dokážu představit," reagoval Klopp se širokým úsměvem, při němž předvedl dokonale bílé zuby.

Úspěšný šestapadesátiletý odborník, který minulý týden překvapil fotbalový svět oznámením, že po sezoně na lavičce Liverpoolu skončí, není prvním trenérem v Anglii, který na tiskovce pobavil se zvonícím telefonem.

Italský kouč Antonio Conte v době, kdy vedl Chelsea, dokonce vyzval novináře, ať mu dají pokutu poté, co mu právě na tiskovku volala manželka.

José Mourinho jako trenér Manchesteru United před ním zvonící telefon zvedl a přijal hovor, který patřil redaktorovi stanice talkSport.