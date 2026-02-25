Viktoria jde na Panathinaikos bez strachu, Hyský věří v postup

Trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský očekává ve čtvrteční domácí odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy proti Panathinaikosu Atény herně velmi podobný zápas jako před týdnem při venkovní remíze 2:2.
Padesátiletý kouč věří ve vítězství po 90 minutách a postup do osmifinále. Řekl to na tiskové konferenci.
Viktoria před týdnem v Aténách brzy vedla, soupeř pak ale otočil stav a v 80. minutě zachránil remízu střídající Tomáš Ladra.
"Myslím, že zítřejší zápas může být hodně podobný tomu, který byl před týdnem. Je potřeba, abychom měli dobře nastavenou hlavu, byli hodně zodpovědní dozadu. V momentě, kdy tohle budeme plnit, máme velkou šanci, že to zvládneme," řekl Hyský.
"Samozřejmě chci ten zápas jít vyhrát v 90 minutách, ale může se stát cokoliv. Zápas může být vyrovnaný. Nebude to jen o základní sestavě. Potřebujeme zítra každého kluka, který je k dispozici na soupisce. V minulém týdnu v Aténách nám skvěle do zápasu naskočili střídající hráči. Přinesli požadovanou energii a hlavně kvalitu, kterou potřebujeme. To samé očekávám zítra od všech hráčů, kteří jsou k dispozici," doplnil kouč čtvrtého celku české ligy.
V Aténách dal oba góly Panathinaikosu útočník Andreas Tetteh, který přitom v pohárech debutoval.
"Je to momentálně jeden ze stěžejních hráčů pro trenéra Beníteze a pro Panathinaikos. Podobná typologie jako třeba Samu z Porta. Myslím, že ho zítra budou znovu hodně využívat. Je potřeba na ně hrát chytře, úplně se s ním neprat. Je potřeba ho dohrávat ve správný moment a být hodně blízko k němu. Ten zápas mu svým způsobem znechutit. Věřím, že najdeme způsob, jak ho dostat pod kontrolu a jak zajistit, aby nebyl tak úspěšný," uvedl Hyský.
Jeho svěřenci v neděli v domácí lize ve šlágru se Spartou remizovali bez branek, i když měli více ze hry.
"Nemuseli jsme nikoho zvedat psychicky ani nějak jinak. Naopak už po zápase se Spartou jsem využil toho, jakým výkonem jsme se prezentovali. Chci, abychom takhle aktivními výkony pokračovali a hlavně abychom byli pokorní," řekl Hyský.
"Jsou to všechno těžké zápasy. Je potřeba být koncentrovaný a jít to odpracovat. Myslím, že na takový zápas ani není potřeba nikoho moc motivovat. Je to samozřejmě velký zápas. Všichni vědí, o co hrajeme. Jsme hrdí na to, kam jsme se dostali a jaký zápas hrajeme," doplnil.
Viktoria zůstává jediným neporaženým týmem Evropské ligy.
"Myslím, že každý zápas, který jsme v Evropské ligy hráli, se nám výkonem povedl. V žádném jsme nebyli horší než soupeř. Kluci ukazují, že není potřeba mít žádné obavy. Vím, že umíme dávat góly. Je potřeba hrát odvážně a věřím, že to ukážeme," přál si Hyský.
