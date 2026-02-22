Přeskočit na obsah
22. 2. Petr
Sport

Matná Sparta veze z Plzně šťastný bod. Přežila i penaltu, Vydra při ní selhal

ČTK

Fotbalisté Plzně ve šlágru 23. kola první ligy remizovali se Spartou bez branek. Blíže k výhře měli domácí, kapitán Matěj Vydra ale v 52. minutě neproměnil penaltu.

Václav Jemelka, John Mercado
John Mercado se snaží odcentrovat přes Václava JemelkuFoto: CTK
Oba týmy udržely neporazitelnost v jarní části sezony, s remízou však nemohou být spokojené. Letenští si ještě více zkomplikovali boj o titul, z druhého místa tabulky ztrácejí na lídra soutěže a obhájce titulu Slavii už sedm bodů. Viktoria má na čtvrté příčce na Spartu stále šestibodové manko.

Plzeň neprohrála pošesté z posledních sedmi vzájemných ligových duelů. Doma v nejvyšší soutěži nicméně neporazila Spartu poprvé po třech zápasech a po čtyřech kolech ztratila body. Letenští v jarní části sezony po třech utkáních premiérově nevyhráli.

Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:0

Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - J. Beneš (video). ŽK: Adu, Hyský (trenér) - Irving, Ryneš, Mannsverk, Zelený, Priske (trenér). Diváci: 11.606 (vyprodáno).

Plzeň: Wiegele - Kadlec (69. Dweh), Krčík, Jemelka, Doski - Červ (82. Valenta), Hrošovský - Memič (82. Adu), Ladra, Višinský (62. Souaré) - M. Vydra (62. Lawal). Trenér: Hyský.

Sparta: Surovčík - Mannsverk, Ševínský, Zelený - Sonne (74. Kadeřábek), Kairinen, Irving (46. Martinec), Ryneš - Mercado (87. Grimaldo), Haraslín (74. Kuol) - Rrahmani (46. Vojta). Trenér: Priske.

