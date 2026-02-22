Matná Sparta veze z Plzně šťastný bod. Přežila i penaltu, Vydra při ní selhal

Fotbalisté Plzně ve šlágru 23. kola první ligy remizovali se Spartou bez branek. Blíže k výhře měli domácí, kapitán Matěj Vydra ale v 52. minutě neproměnil penaltu.
Oba týmy udržely neporazitelnost v jarní části sezony, s remízou však nemohou být spokojené. Letenští si ještě více zkomplikovali boj o titul, z druhého místa tabulky ztrácejí na lídra soutěže a obhájce titulu Slavii už sedm bodů. Viktoria má na čtvrté příčce na Spartu stále šestibodové manko.
Plzeň neprohrála pošesté z posledních sedmi vzájemných ligových duelů. Doma v nejvyšší soutěži nicméně neporazila Spartu poprvé po třech zápasech a po čtyřech kolech ztratila body. Letenští v jarní části sezony po třech utkáních premiérově nevyhráli.
Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:0
Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - J. Beneš (video). ŽK: Adu, Hyský (trenér) - Irving, Ryneš, Mannsverk, Zelený, Priske (trenér). Diváci: 11.606 (vyprodáno).
Plzeň: Wiegele - Kadlec (69. Dweh), Krčík, Jemelka, Doski - Červ (82. Valenta), Hrošovský - Memič (82. Adu), Ladra, Višinský (62. Souaré) - M. Vydra (62. Lawal). Trenér: Hyský.
Sparta: Surovčík - Mannsverk, Ševínský, Zelený - Sonne (74. Kadeřábek), Kairinen, Irving (46. Martinec), Ryneš - Mercado (87. Grimaldo), Haraslín (74. Kuol) - Rrahmani (46. Vojta). Trenér: Priske.
"Ikonické." Američané dojali emotivním gestem, to kanadská superhvězda byla otrávená
Američtí hokejisté slaví své první zlato z olympiády od domácích her v Lake Placid 1980, kdy parta studentů zaskočila tehdy "nepřemožitelný" Sovětský svaz. Tentokrát americký triumf není šokem, ale i tak milánské finále proti Kanadě hodně zaujalo.
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi slaví úspěch. Získal prestižní britskou cenu BAFTA
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české koprodukci, v neděli získal cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Britská filmová akademie o tom informuje na svých internetových stránkách. Film byl nominován i na Oscara.
Vyhrál olympijský duch, nakazil nás, jásal šampion. Connor? Už nikdy si nekoupí drink
Hokejový svět čekal 12 let na olympiádu s nejlepšími hráči planety a v milánském finále se dočkal vskutku famózní tečky. Kanaďané s Američany předvedli bitvu jako řemen. Kdo ji sledoval, musel být do hry vtažený na každé jedno střídání. Vítězně z ní odešly Spojené státy.
Vysněné bydlení vytvořili z kontejnerů. Měsíčně platí minimum a vodu mají ze vzduchu
Když se influencerka svým blízkým poprvé svěřila, že si společně s manželem chce postavit dům z lodních kontejnerů, setkala se především s nepochopením. Dnes však jejich netradiční domov sklízí obdiv po celém internetu. V čem spatřují plusy a minusy alternativního bydlení?
Ukrajina dostala pomoc za osm bilionů korun. Český podíl slábne
Už čtyři roky bojuje Ukrajina se silnějším agresorem. Přežívá i díky proudu pomoci ze Západu. Jenže ten ze Spojených států vloni prakticky vyschl. Naštěstí zaskočila Evropská unie. Podívejte se, kdo je nejštědřejším podporovatelem Ukrajiny a kdo raději předstírá, že se jej konflikt netýká.