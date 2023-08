Vaclík jde do Ameriky. Český brankář posílí New England Revolution

Fotbalový brankář Tomáš Vaclík by mohl pokračovat v kariéře v klubu zámořské MLS New England Revolution.

Podle serveru The Athletic jsou český reprezentant a druhý nejlepší tým Východní konference blízko dohodě.

Čtyřiatřicetiletý Vaclík je bez angažmá od konce června, kdy mu vypršela smlouva v druholigovém anglickém Huddersfieldu.

V klubu sídlícím nedaleko Bostonu by měl nahradit srbského gólmana Djordjeho Petroviče, jenž podle The Athletic míří za 17,5 milionu dolarů do Chelsea.

Vaclík do Huddersfieldu přestoupil na konci ledna z Olympiakosu Pireus. Ve druhé anglické lize ostravský rodák odchytal 13 utkání a pomohl týmu k 18. místu v tabulce Championship a záchraně.

Huddersfield byl Vaclíkovým čtvrtým zahraničním angažmá. V letech 2014 až 2018 čtyřiapadesátinásobný reprezentant nastupoval za Basilej a získal s ní tři tituly.

Se Sevillou, kde strávil tři roky, jako náhradník vyhrál Evropskou ligu. V Česku hrál nejvyšší soutěž za Spartu a Žižkov.

Za národní tým Vaclík odchytal červnový přípravný duel v Černé Hoře, v předchozích třech utkáních kvalifikace o postup na mistrovství Evropy byl v brance Jiří Pavlenka.

Oficiální přestupní období v MLS už skončilo, ale volné hráče mohou kluby podepisovat do 13. září.

New England je aktuálně třetím nejlepším týmem celé ligy, ve své konferenci je druhý za Cincinnati.