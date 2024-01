Zemřel Franz Beckenbauer. Legendárnímu "Císařovi" bylo 78 let

V 78 letech zemřel legendární německý fotbalista a trenér Franz Beckenbauer. Elegantní obránce s přezdívkou "Císař" získal kompletní sadu medailí z mistrovství světa, jako kouč přidal zlato a stříbro. Nedělní úmrtí dvojnásobného držitele Zlatého míče oznámila rodina.

"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že můj manžel a náš otec Franz Beckenbauer zemřel pokojně ve spánku včera v neděli obklopen svou rodinou," uvedli blízcí jednoho z nejlepších fotbalistů historie v prohlášení pro média.

Beckenbauer byl na přelomu 60. a 70. let jednou z hlavních postav silné německé fotbalové generace a tahounem Bayernu Mnichov. S týmem tehdejšího západního Německa si zahrál ve finále MS 1966, čtyři roky nato byl třetí a v roce 1974 jako kapitán dovedl na domácím šampionátu reprezentaci k titulu.

S národním mužstvem také hráč, jenž díky své eleganci a lehkosti pohybu nově definoval roli libera, vybojoval v roce 1972 titul mistra Evropy. V roce 1976 při snaze o obhajobu podlehl ve finále Československu. S Bayernem vyhrál čtyřikrát Bundesligu a třikrát Pohár mistrů.

V závěru kariéry zamířil Beckenbauer do USA, kde si spolu s další fotbalovou legendou Pelém zahrál za Cosmos New York. Po návratu do Německa získal ještě v roce 1982 německý titul s Hamburkem, ale brzy nato zahájil svou druhou kariéru.

Po neúspěchu na ME 1984 převzal Beckenbauer německou reprezentaci a hned na MS 1986 ji dovedl do finále, kde tým ztroskotal na Argentině Diega Maradony. Na dalším šampionátu v Itálii 1990 se však Němcům povedla odplata a Beckenbauer se po shodou okolností také nedávno zesnulém Brazilci Máriu Zagallovi stal druhým mužem historie, jenž získal titul mistra světa jako hráč i trenér. Později je napodobil ještě Francouz Didier Deschamps.

"Jeho úmrtí je ztráta pro fotbal i pro celé Německo. Byl jedním z největších jako hráč i trenér, ale také mimo hřiště," uvedl kapitán Beckenbauerových mistrů světa z roku 1990 Lothar Matthäus.

"Franz Beckenbauer byl rozhodně nejlepším německým fotbalistou všech dob a jeden z nejúžasnějších lidí, které jsem poznal," dodal viceprezident Německého fotbalového svazu Hans-Joachim Watzke.

Beckenbauerovým třetím vrcholem bylo získání pořadatelství mistrovství světa 2006 pro Německo. Tato "letní pohádka", jak se šampionátu v Německu říká, byla vrcholem jeho funkcionářské kariéry, zároveň ji však provázela korupční aféra. Švýcarské úřady Beckenbauera a další čelní německé funkcionáře vyšetřovaly ze zpronevěry a praní špinavých peněz.

Ze zdravotních důvodů nakonec slavný fotbalista v roce 2019 obžalován nebyl a případ skončil i vinou zpoždění v justičním systému v době koronavirové pandemie bez vynesení rozsudku.

Skandály však na jeho popularitě v Německu nic neubraly. "Udělal všechno, co se očekává, že Němci nebudou dělat. Rozvedl se, opustil své děti, utekl s přítelkyní, dostal se do problémů s daňovými úřady, znovu opustil přítelkyni," řekl dříve o svém spoluhráči z Bayernu a reprezentace Paul Breitner.

"Ale všechno mu bylo odpuštěno, protože má dobré srdce, je to pozitivní člověk a vždy je připraven pomoci. Netají své slabosti a nezametá své chyby pod koberec," dodal mistr světa z roku 1974.