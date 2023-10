UEFA nakonec vzdala návrat mládežnických týmů Ruska. Svádí to na "technické řešení"

Ruští fotbalisté ani fotbalistky do 17 let se v říjnu nakonec nezapojí do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.

Výkonný výbor Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) na dnešním zasedání ve švýcarském Nyonu nenašel řešení, které by umožnilo týmům hrát. UEFA na konci září rozhodla navzdory pokračující ruské invazi na Ukrajinu o návratu ruských mládežnických výběrů do svých soutěží a začala hledat způsob, jak je zapojit do soutěží, i když už byly rozlosovány. Z dnešního zasedání výkonného výkonu, který mimo jiné rozhodl o pořadatelích seniorského Eura pro roky 2028 a 2032, byl ale tento bod stažen. Podle prohlášení UEFA se nenašlo žádné "technické řešení", jak ruské týmy do kvalifikace zařadit. Minimálně 12 z 55 členských federací UEFA včetně Anglie, Ukrajiny a Švédska se totiž rázně vyslovilo proti návratu Rusů a uvedly, že jejich týmy s nimi v soutěžích prostě hrát nebudou. Plánovaný návrat ruských mládežnických fotbalistů do soutěží stál viceprezidenta UEFA Karla-Erika Nilssona místo předsedy Švédské sportovní konfederace (RF). Týden po rozhodnutí UEFA ovšem zrušila Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) vyloučení ruských reprezentačních výběrů do 17 let ze světových soutěží.

