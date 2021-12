Tyhle soupeře jsem chtěl, nebudeme jen do počtu, libuje si Šilhavý

Přestože los třetího ročníku Ligy národů přisoudil českým fotbalistům do druhé skupiny elitní úrovně A trojici týmů z první patnáctky světového žebříčku reprezentací FIFA, trenér Jaroslav Šilhavý věří, že jeho svěřenci nebudou jen do počtu. Kouči národního celku se splnilo přání dostat giganty z Pyrenejského poloostrova Španělsko a Portugalsko, za velmi těžkého soupeře považuje i Švýcarsko.

"O těchto soupeřích jsem před losem mluvil, že jsme s nimi za našeho působení u týmu ještě nehráli. Že by to byli zajímaví soupeři. Nakonec se tak stalo. Jednoznačně to vidím jako velmi prestižní a atraktivní soupeře pro nás. Věřím, že to ocení i fanoušci," řekl ve videu pro média Šilhavý.

"Těžko hledat v osudí soupeře, o kterém bychom řekli, že je hratelný nebo lehký. Už to, že jsme mezi nejlepšími 16 týmy v Evropě, je pro nás velká čest. Věřím, že nebudeme jen do počtu," řekl ve videu pro média Šilhavý, jehož svěřenci si elitní Ligu A zahrají díky loňskému vítězství ve skupině B2.

Všichni tři soupeři jsou v posledním vydání žebříčku světových reprezentací do 14. místa, zatímco Česku patří 31. pozice. Portugalci s hvězdným kanonýrem Cristianem Ronaldem vyhráli mistrovství Evropy v roce 2016 a předloni ovládli první vydání Ligy národů. Španělsko je světovým šampionem z roku 2010, v letech 2008 a 2012 získalo zlato na Euru. Švýcarsko stejně jako český celek došlo v létě do čtvrtfinále mistrovství Evropy a v prvním ročníku Ligy národů si zahrálo Final Four.

"Španělsko a Portugalsko jsou jednoznační favorité. Ale viděli jsme Švýcary, jako hráli na Euru. My jsme se tam taky neztratili, takže kůži nedáme lacino," uvedl Šilhavý. "Když jsme se dostali do nejvyššího levelu Ligy národů, tak by nám to mělo něco přinést. Doufám, že nejen výsledek, ale že nás všechny i ta konfrontace s těmi nejlepšími bude posouvat dopředu," doplnil Šilhavý.

Jeho svěřence ještě před červnovým začátkem skupiny čeká v březnu play off o mistrovství světa, kam se dostali díky vítězství v minulém ročníku Ligy národů. Češi v semifinále nastoupí ve Švédsku, v případě postupu si pak ve finále zahrají o šampionát s lepším z dvojice Rusko - Polsko. "Losování Ligy národů máme za sebou, víme soupeře. Ale teď se plně soustředíme na baráž, abychom ji zvládli," dodal Šilhavý.