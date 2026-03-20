Tvrdý direkt pro Coufala a Hranáče. Hoffenheim schytal potupný debakl v Lipsku

Fotbalisté Hoffenheimu s českými obránci Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem utrpěli v bundeslize v duelu týmů bojujících o Ligu mistrů debakl 0:5 v Lipsku. Domácí se po vítězství v předehrávce 27. kola posunuli před víkendovým programem na třetí místo, Hoffenheim je se stejným bodovým ziskem pátý.
Svěřenci trenéra Oleho Wernera deklasovali hosty už v prvním poločase, v němž se ujali vedení 4:0. Shodně dvougólovým příspěvkem se na tom podíleli Brajan Gruda a Christoph Baumgartner. Navíc další branka domácích v nastavení první půle, která mohla znamenat rekordní poločasové vedení v historii klubu, po zásahu VAR kvůli ofsajdu neplatila.
Do druhého poločasu nastoupil místo Hranáče kosovský obránce Hajdari, na vývoji zápasu se ale nic nezměnilo. Skóre zpečetil v 78. minutě Henrichs.
Německá fotbalová liga - 27. kolo:
Lipsko - Hoffenheim 5:0 (17. a 44. Gruda, 21. a 30. Baumgartner, 78. Henrichs).
Tabulka:
1.
Bayern Mnichov
26
21
4
1
93:25
67
2.
Dortmund
26
17
7
2
55:26
58
3.
Lipsko
27
15
5
7
53:35
50
4.
Stuttgart
26
15
5
6
51:34
50
5.
Hoffenheim
27
15
5
7
54:39
50
6.
Leverkusen
26
13
6
7
49:33
45
7.
Frankfurt
26
10
8
8
49:49
38
8.
Freiburg
26
9
7
10
37:43
34
9.
Union Berlín
26
8
7
11
31:42
31
10.
Augsburg
26
9
4
13
31:45
31
11.
Hamburk
26
7
9
10
29:37
30
12.
Mönchengladbach
26
7
7
12
30:43
28
13.
Mohuč
26
6
9
11
31:41
27
14.
Kolín nad Rýnem
26
6
7
13
35:44
25
15.
Brémy
26
6
7
13
29:47
25
16.
St. Pauli
26
6
6
14
23:42
24
17.
Wolfsburg
26
5
6
15
35:56
21
18.
Heidenheim
26
3
5
18
24:58
14
