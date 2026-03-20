Přeskočit na obsah
Benative
20. 3. Světlana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Tvrdý direkt pro Coufala a Hranáče. Hoffenheim schytal potupný debakl v Lipsku

ČTK,Sport

Fotbalisté Hoffenheimu s českými obránci Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem utrpěli v bundeslize v duelu týmů bojujících o Ligu mistrů debakl 0:5 v Lipsku. Domácí se po vítězství v předehrávce 27. kola posunuli před víkendovým programem na třetí místo, Hoffenheim je se stejným bodovým ziskem pátý.

Vladimír Coufal v dresu HoffenheimuFoto: REUTERS
Reklama

Svěřenci trenéra Oleho Wernera deklasovali hosty už v prvním poločase, v němž se ujali vedení 4:0. Shodně dvougólovým příspěvkem se na tom podíleli Brajan Gruda a Christoph Baumgartner. Navíc další branka domácích v nastavení první půle, která mohla znamenat rekordní poločasové vedení v historii klubu, po zásahu VAR kvůli ofsajdu neplatila.

Do druhého poločasu nastoupil místo Hranáče kosovský obránce Hajdari, na vývoji zápasu se ale nic nezměnilo. Skóre zpečetil v 78. minutě Henrichs.

Německá fotbalová liga - 27. kolo:

Lipsko - Hoffenheim 5:0 (17. a 44. Gruda, 21. a 30. Baumgartner, 78. Henrichs).

Reklama
Reklama

Tabulka:

1.

Bayern Mnichov

26

21

4

1

93:25

67

2.

Dortmund

26

17

7

2

55:26

58

3.

Lipsko

27

15

5

7

53:35

50

4.

Stuttgart

26

15

5

6

51:34

50

5.

Hoffenheim

27

15

5

7

54:39

50

6.

Leverkusen

26

13

6

7

49:33

45

7.

Frankfurt

26

10

8

8

49:49

38

8.

Freiburg

26

9

7

10

37:43

34

9.

Union Berlín

26

8

7

11

31:42

31

10.

Augsburg

26

9

4

13

31:45

31

11.

Hamburk

26

7

9

10

29:37

30

12.

Mönchengladbach

26

7

7

12

30:43

28

13.

Mohuč

26

6

9

11

31:41

27

14.

Kolín nad Rýnem

26

6

7

13

35:44

25

15.

Brémy

26

6

7

13

29:47

25

16.

St. Pauli

26

6

6

14

23:42

24

17.

Wolfsburg

26

5

6

15

35:56

21

18.

Heidenheim

26

3

5

18

24:58

14

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Šéf ANO Andrej Babiš.

ŽIVĚ „Vetřelci jim přelezli plot, to přece není možné.“ Babiš žádá po firmách lepší zabezpečení

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval po večerním mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu firmy vyrábějící vojenský materiál, komponenty a technologie, aby dostatečně zabezpečily své areály. Mají to udělat na své náklady. Babiš uvedl, že areál firmy v Pardubicích, ve které byl v pátek založen požár, nebyl dostatečně zabezpečen. Vniknutí tam tak podle něj bylo snadné.

Zadržený ropný tanker (na snímku) je součástí ruské stínové flotily.

ŽIVĚ Francie s Británií zadržely ve Středomoří ropný tanker. Patřil k ruské stínové flotile

Francouzské námořnictvo v pátek ráno ve Středomoří vstoupilo na loď patřící do ruské stínové flotily. Na síti X to napsal francouzský prezident Emmanuel Macron. Britský ministr obrany John Healey později oznámil, že Británie se zabavením tankeru pomáhala. Agentura Reuters s odvoláním na zdroje informovala, že ropný tanker, který se na plavbu vydal z ruského Murmansku, plul pod vlajkou Mosambiku.

Reklama
Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Příměří s Íránem nechci, řekl Trump. Údery zastaví, až uzná za vhodné

Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že příměří s Íránem nechce a údery zastaví, až uzná za vhodné. Izrael podle něj bude připraven válku ukončit, až to budou chtít Spojené státy, informovala agentura Reuters. Trump také prohlásil, že je zapotřebí „hodně pomoci“ se zajištěním bezpečného průplavu Hormuzským průlivem. Dodal, že „by bylo hezké“, kdyby se zapojily země jako Japonsko či Čína.

Reklama
Reklama
Reklama