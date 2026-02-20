Přeskočit na obsah
Tvrdá rána pro Ajax, brankář Jaroš si vážně zranil koleno

ČTK

Brankáři Ajaxu Amsterodam Vítězslavu Jarošovi předčasně skončila sezona. Čtyřiadvacetiletý člen širšího kádru české fotbalové reprezentace si na dnešním tréninku vážně poranil koleno a bude muset na operaci. Nizozemský klub o tom informoval na svých internetových stránkách.

fotbal, Champions League - Group D - Liverpool v Ajax Amsterdam Vítězslav Jaroš
Jaroš hostuje v Ajaxu od loňského léta z Liverpoolu. Ve slavném nizozemském klubu se ihned stal brankářskou jedničkou, zasáhl do 19 z dosavadních 23 kol domácí soutěže. Za celek z Amsterodamu si zachytal i ligovou fázi prestižní Ligy mistrů.

Po sezoně Jarošovi hostování vyprší a měl by se vrátit do Liverpoolu. Je tak možné, že si už za Ajax nezachytá. Slavnému klubu aktuálně patří v nizozemské lize čtvrté místo, na druhý Feyenoord Rotterdam nicméně ztrácí jen tři body.

Jaroš v minulosti prošel mládežnickými reprezentacemi a už se probojoval i do kádru národního A-mužstva. Připsal si dosud dva starty v přípravných zápasech, naposledy vloni v září při remíze 1:1 se Saúdskou Arábií.

