Stomilionový přestup Zmrhala je v ohrožení. Jisté dohody nemusí platit, zní z Itálie

Už v Itálii absolvoval lékařskou prohlídku, už má v ruce návrh smlouvy, která ho spojí s Brescií do roku 2023. Na kontraktu chybí pouze podpisy - a právě v poslední možnou chvíli se přestup Jaromíra Zmrhala do týmu nováčka Serie A zkomplikoval.

Lukrativní přestup, na jehož základě by měla Slavia za šestadvacetiletého záložníka obdržet téměř sto milionů korun, hotový zdaleka ještě není. Podle italských médií brzdí formálnímu dotažení celého transferu obavy vedení Rondinelle z toho, že "nebudou platit některé dohody, které byly předjednány."

Patovou situaci by měl vyřešit návrat majitele klubu Massima Cellina, který se kvůli komplikacím při jednáních vrací do Lombardie. Jasno by tedy mělo být během následujících několika hodin.

Pokud by transfer opravdu zkrachoval, bylo by to zklamání nejen pro šestadvacetiletého záložníka, který měl minulosti už nakročeno do Ruska nebo do Německa, ale i pro Slavii, pro níž je odstupné ve výši 3,75 milionu eur velmi zajímavou nabídkou. Částkou ve výši blížící se 100 milionům korun by pokryla přestup Nicolae Stanciua z Al Ahlí.

Klub z Edenu je v každém případě na personální ztrátu připraven. "Máme široký kádr a je dost pravděpodobné, že ho do konce přestupního období ještě dva hráči opustí. Stejně tak ale věříme, že náhradu za Jardu pokryjeme z vlastních zdrojů, variant na jeho post je několik," uvedl sportovní ředitel Jan Nezmar.

Jaromír Zmrhal je slávistickým odchovancem, v A týmu působí už osmou sezonu. Záložník, který v pátek oslaví šestadvacáté narozeniny, odehrál v dresu Slavie 186 zápasů, v nichž si připsal 26 branek. V národním týmu zaznamenal třináct zápasů a jeden gól.