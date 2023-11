Soud s Berbrem letos neskončí. Verdikt by mohl padnout v květnu či červnu

Soudní jednání s bývalým místopředsedou Fotbalové asociace ČR Romanem Berbrem a dalšími lidmi obžalovanými z korupce a ovlivňování fotbalových zápasů, letos neskončí.

Soud se případem začal zabývat v polovině dubna, do konce roku je nařízeno ještě jedenáct jednacích dnů. Než se soud dostane k závěrečným řečem, zbývá mu vyslechnout ještě několik svědků, přehrát odposlechy telefonátů a schůzek a přečíst některé listinné důkazy. Pokud vše půjde hladce, k vyhlášení rozsudku by se soud mohl dostat někdy příští rok v květnu nebo v červnu, řekl dnes soudce Vladimír Žák.

Státní zástupce obžaloval 21 lidí a klub Slavoj Vyšehrad z ovlivňování zápasů druhé a třetí ligy ve prospěch Vyšehradu.

Podle obžaloby stál Berbr v čele organizované skupiny, která se v letech 2019 a 2020 na zmanipulování deseti utkání podílela. Hrozí mu až 12 let vězení.

Čtyři obžalovaní už tresty znají - dohodli se se státním zástupcem na vině a trestu a soud dohody s podmíněnými a finančními tresty a zákazy činnosti schválil. Ostatní obžalovaní včetně Berbra vinu odmítají.

Na letošní rok měl soud nařízeno 45 jednacích dní, na příští rok jich má vyblokováno v programu dalších 28 - týden v lednu, dva týdny v březnu a po týdnu v dubnu, květnu a červnu.

"Při úplně optimálním průběhu bychom se mohli dostat k prvním závěrečným řečem v březnu a vynášení rozsudku by mohlo být v květnu nebo červnu," uvedl soudce.

Tento týden má naplánované výslechy několika lidí, včetně bývalých rozhodčích Tomáše Grímma a Marka Janocha. Ti byli v případu také obžalovaní a vypovídali už jako obžalovaní, uzavřeli ale dohodu a přijali trest a nyní budu vypovídat jako svědci.

Soud také čeká na výpověď dalšího svědka Davida Bejdáka, bývalého maséra Slavoje Vyšehrad. Jeho svědectví je pro případ důležité, Bejdák se ale ze zdravotních důvodů omluvil a soudce zjišťuje, zda bude moci příští rok vypovídat.

Žák předpokládá, že v listopadu stihne vyslechnout svědky a začne přehrávat nahrávky telefonátů a schůzek, které policie při vyšetřování případu pořídila.

Záznamů jsou hodiny, není zatím jasné, zda se budou muset přehrávat celé nebo jen části. Pokud by obhájci trvali na přehrání celých hovorů, vyžádalo by si to několik dnů.

"Je předpoklad, že k 7. prosinci bychom mohli stihnout když ne všechno, tak drtivou většinu zvukových záznamů," doufá soudce.

V lednu by chtěl dokončit přehrávání nahrávek, přečíst zbylé listinné důkazy a chtěl by vyslechnout Bejdáka. Další svědci zatím navrhovaní nejsou.

Berbrova obhajoba dnes u plzeňského soudu zpochybnila čtyři uzavřené dohody o vině a trestu.

Soud v září schválil dohody o vině a trestu, které se státním zástupcem uzavřeli bývalí rozhodčí Tomáš Grímm a Marek Janoch, bývalý fotbalový delegát Miroslav Skála a Petr Tarkovský.

Soudem přijaté dohody jsou ale nezákonné kvůli formálním i materiálním chybám, kterých se soud při jejich schvalování dopustil, řekl dnes za Berbrovu obhajobu Lukáš Bohuslav.

Čtyři obžalovaní, kteří dohody uzavřeli, dostali u soudu podmíněné a finanční tresty, případně i zákaz činnosti ve fotbalu.

"O důsledcích nezákonně schválené dohody o vině a trestu musí rozhodnout soud, nicméně problematika je to velmi závažná zejména z toho důvodu, že se jedná o spolupracujícího obviněného (Grímma), který pomohl státnímu zastupitelství rozkrýt údajnou trestnou činnost v projednávané věci," řekl ČTK Bohuslav.

Soud se podle něj dopustil chyb ve dvou kategoriích, které Bohuslav demonstroval na Grímmově dohodě, obdobně to ale platí i u ostatních uzavřených dohod.

Chyba byla podle Berbrova právníka například v tom, že podle zákona měl soud vydat dva výroky - výrok o dohodě o vině a trestu a současně samotný výrok o vině a trestu. Soud ale oba výroky spojil.

Další pochybení vidí Bohuslav v tom, že soud zasáhl do textu dohody, kterou uzavřel státní zástupce s Grímmem, změnil část formulace a následně tedy schválil dohodu, která nebyla mezi žalobcem a obžalovaným sjednána.

"Soud je tady pouze od toho, aby dohodu schválil nebo neschválil, ale ne aby do ní zasahoval. On je rozhodčí, garant, pojistka, ale nesmí do té dohody o vině a trestu věcně zasahovat," uvedl Bohuslav.

Podle přepisu nahrávky ze zářijového hlavního líčení i státní zástupce připustil, že byly přijaty drobné změny a reformulace dohody.

Další vážné pochybení spatřuje Bohuslav v tom, že soud nepoložil Grímmovi sérii otázek, které přímo ukládá trestní řád. Otázky mají prokázat, že obžalovaný ví, co dělá, když sjednává dohodu.

Jsou to dotazy, zda obžalovaný ví, co mu je kladenou za vinu, jaká je právní kvalifikace, jaké jsou případné trestní sazby a důsledky přijaté dohody. Soud se má také podle zákona zeptat, zda obžalovaný dohodu uzavřel dobrovolně a bez nátlaku.

"To je jedna z klíčových věcí, kterou vyžaduje i judikatura evropského soudu pro lidská práva, a to tam chybělo," řekl Bohuslav. Obhajoba má podle něj pochyby o tom, zda Grímm vůbec věděl, co je mu kladeno za vinu.

Chyby soudu jsou podle Berbrova právníku vážné zejména u Grímma, který je spolupracujícím obviněným. Soud ho totiž například tento týden předvolává už jako svědka, aby v případu údajné fotbalové korupce vypovídal.

V květnové výpovědi ještě jako obžalovaný Grímm přiznal přijetí úplatků za ovlivnění několika zápasů.