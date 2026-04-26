Souček fascinuje. Tohle je přece šílené, nevěří v Anglii tomu, co Čech předvedl

Tomáš Souček táhne West Ham za záchranou v Premier League. Český fotbalista byl v sobotu jednoznačným mužem zápasu v extrémně důležité vítězné bitvě proti Evertonu. 41. ligový gól v dresu Hammers je jedna věc, ještě více se ale mluví o dalších "wow" momentech a celkovém přínosu Součka pro tým, který stále bojuje o holé přežití.
Incredible. Insane. Unbeliavable. Nevěřícnými komentáři na adresu Tomáše Součka se to po sobotě v Anglii jen hemží.
Jednatřicetiletý rodák z Havlíčkova Brodu s náskokem vyhrál anketu fanoušků o nejlepšího hráče zápasu: West Ham díky značnému Součkovu přínosu udolal Everton 2:1.
V nastavení rozhodl krátce po vyrovnávací brance Kierana Dewsburyho-Halla, po které London Stadium v úděsu utichl, střídající útočník Callum Wilson.
Stal se hrdinou Hammers, takových je ale v týmu portugalského manažera Nuna Espírita Santa vícero. A Souček mezi nimi vyniká.
Také stanice SkySports vyhlásila českého záložníka nejlepším hráčem duelu, jako jediný v hodnocení obdržel vysokou známku 9 z 10.
„Ani ten nejpřeslazenější scenárista by nepřišel s hollywoodštějším příběhem,“ napsal web Hammers.com s odkazem na to, že hrál Souček 200. zápas v Premier League a navíc nastoupil proti trenérské osobnosti, která ho do Anglie přivedla a udělala z něj kultovní osobnost klubu: Davidu Moyesovi.
Bývalý kapitán české reprezentace se prosadil po rohu Jarroda Bowena přesnou hlavičkou v 51. minutě. Předvedl svou již klasickou „helikoptéru“ na oslavu a nadchl i výraznou osobnost klubové minulosti, Tonyho Galea.
„To je přesně důvod, proč ho David Moyes tolik miloval,“ jásal expert během mezinárodního přenosu.
To ale nebylo vše, co Souček v sobotu předvedl. O dalších momentech se totiž mluví ještě víc. Čech totiž v dalším průběhu úřadoval ve vlastním pokutovém území, kde zabránil dvěma téměř jistým gólům Toffees.
Zejména zákrok na brankové čáře, kde hlavou vyrazil střelecký pokus Thierna Barryho na břevno vlastní branky, vyvolal na Britských ostrovech vlnu nadšených reakcí.
„Jak tohle Tomáš Souček udělal?“ nechápal oficiální účet Premier League, když dramatický okamžik sdílel na všech svých sociálních sítích. „Naprosto šílený zákrok Součka,“ poznamenal novinář Eduardo Hagn.
„Součkova masterclass. Tohle si budeme pamatovat navždy,“ napsal jeden z fanoušků Hammers na síti X a českého hráče označil za „moderní ikonu“ klubu.
“Tomáš Souček je muž zápasu, to je jasné jak facka. Dal jeden gól, dvěma zabránil. Absolutně brilantní výkon od jednoho z nejpodceňovanějších hráčů celé Premier League,“ velebil další.
„Klidně bych za něj umřel. Jiný takový hráč prostě neexistuje. Jestli tenhle zápas vyhrajeme, postavte mu sochu,“ vyzýval jiný příznivec.
West Ham pak po bláznivém závěru klíčové vítězství skutečně uhájil a čtyři kola před koncem je dva body nad sestupovým pásmem.
Po utkání se k Součkovi vyjádřil i Moyes, manažer poraženého Evertonu. Také on zdůraznil význam českého fotbalisty.
„Pro West Ham United odvádí skvělou práci. Možná si v určitých obdobích vyslechl trochu kritiky, ale jeho přínos je obrovský. Kvůli gólům, kvůli tomu, jaký je to člověk, i kvůli všemu ostatnímu. Ztělesňuje spoustu věcí, které jako trenér chcete: někoho, kdo je ochotný tvrdě pracovat a odvádí pro tým spoustu nezištné práce,“ rozplýval se zkušený Skot.
„Jak vidíte, pravidelně má klíčové zákroky v obou pokutových územích. Pro West Ham United je to velký hráč. Buďme fér, Tomáš možná není první volbou z hlediska techniky, ale díky tomu, že dává góly a dokáže míče odhlavičkovat i ve vlastním vápně, je pro týmové fungování nesmírně důležitý,“ dodal.
ŽIVĚ Noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně sedm lidí, desítky dalších utrpěly zranění
Ukrajina čelila v noci na sobotu rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, oznámilo ukrajinské letectvo s tím, že 580 donů a 30 střel bylo zneškodněno. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo pět lidí a dalších 34 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
Lukašenko je sice lstivý lišák, ale Putin ho do války zatáhne, varuje exministr
Bělorusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského začalo stavět silnice a vybavovat dělostřelecké pozice poblíž hranic s Ukrajinou. „Domníváme se, že se Rusko znovu pokusí zatáhnout Bělorusko do své války,“ napsal Zelenskyj na Telegramu. Vyjádřil se k tomu i jeho exministr zahraničí Dmytro Kuleba, který ve videu na svém youtubovém kanále varoval před několika varovnými signály.
Nosková je v osmifinále, přes Rusku postoupila bez boje
Tenistka Linda Nosková po odstoupení Ljudmily Samsonovové z Ruska postoupila bez boje do osmifinále turnaje v Madridu. Její další soupeřkou bude Američanka Coco Gauffová, nebo Sorana Cirsteaová z Rumunska.