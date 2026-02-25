Šok pro Dortmund. V Bergamu dostal čtyři góly a v Lize mistrů končí

Fotbalisté Atalanty Bergamo postoupili do osmifinále Ligy mistrů, přestože před týdnem prohráli v Dortmundu 0:2. V dnešní odvetě proměnili v nastavení penaltu, zvítězili 4:1 a páteční los rozhodne, jestli v příštím kole narazí na Arsenal, nebo na Bayern Mnichov.
Atalanta Bergamo je od roku 2019 prvním klubem, který v Lize mistrů dokázal postoupit, přestože první zápas prohrál o dvě branky. Hned v páté minutě dva zadáci hostů minuli přízemní přihrávku z křídla a Scamacca u vzdálenější tyče toho využil.
V závěru prvního dějství vypálil Zappacosta a alžírský obránce Bensebajní tečí lehce změnil směr míče. Pro střelce to byl první gól v Lize mistrů po více než osmi letech, tehdy se trefil ještě v dresu Chelsea.
Neuplynula ani hodina, když si chorvatský záložník Pašalič naskočil na centr a otevřel domácím dveře k postupu. Jenže jeho krajan a trenér Borussie Niko Kovač reagoval čtyřnásobným střídáním a jeden z náhradníků Adeyemi srovnal celkové skóre.
Schylovalo se k prodloužení, ale smolař zápasu Bensebajní v nastavení zasáhl protihráče kopačkou do čela, rozhodčí po přezkoumání videa nařídil penaltu a Srb Samardžič ji proměnil.
Atalanta tak znovu dokázala, že to s německými kluby umí. Ve finále Evropské ligy v roce 2024 zdolala Leverkusen 3:0 a stejným výsledkem v podzimní ligové fázi porazila Frankfurt dokonce na jeho hřišti.
Borussia v Lize mistrů prohrála venku potřetí za sebou a s Bayernem Mnichov se utká jen v sobotu v bundeslize.
Odvetné utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Ligy mistrů:
Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund 4:1 (2:0)
Branky: 5. Scamacca, 45. Zappacosta, 57. Pašalič, 90.+8 Samardžič z pen. - 71. Adeyemi. Rozhodčí: Sánchez (Šp.). ČK: 90.+7 Bensebajní, 90.+7 mimo hřiště Schlotterbeck (oba Dortmund). První zápas: 0:2, postoupilo Bergamo. Příští soupeř: Arsenal, nebo Bayern Mnichov.
21:00 Paris St. Germain - Monako, Juventus Turín - Galatasaray Istanbul, Real Madrid - Benfica Lisabon.
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
Hokejisté Plzně porazili ve 48. kole extraligy Karlovy Vary 2:0, připsali si čtvrtou domácí výhru v řadě a poskočili právě před Energii na druhé místo tabulky.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ve středu uložila další sankce na Írán. Cílem je vyvinout maximální tlak před čtvrtečním třetím kolem nepřímých rozhovorů o íránském jaderném programu. Americké ministerstvo financí se novými sankcemi zaměřilo na více než 30 osob, subjektů a lodí, které mají umožňovat neoprávněný prodej íránské ropy a produkci zbraní, informuje agentura AFP.
Podřadný turnaj. Bez nás to nemá cenu. Medaili teď může vyhrát kdekdo. Podobná kritika se z Ruska hrne prakticky po každém velkém hokejovém turnaji z posledních let. Olympiáda ale – možná překvapivě - představuje výjimku. Po velkolepém finále znějí obdivné reakce. Nebo obavy, že ruská sborná by v takové konkurenci neobstála.
Evropská komise zaslala do Česka dopis, v němž žádá vysvětlení, jakým způsobem Česko brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Chce také ujištění, že Agrofert nedostane evropské peníze, dokud situace nebude vyjasněna. Ve středu to napsal server Seznam Zprávy. Babiš tvrdí, že odstranil střet zájmů tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.