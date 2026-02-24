Přeskočit na obsah
24. 2. Matěj
Sport

Loňský finalista Ligy mistrů končí. Inter znovu nestačil na norského outsidera

ČTK

Loňští finalisté Ligy mistrů fotbalisté Interu Milán podlehli v odvetě 1. kola vyřazovací fáze Bodö/Glimt 1:2 a po prohře 1:3 venku jsou vyřazeni. Naopak hráči Leverkusenu s Patrikem Schickem v sestavě remizovali s Olympiakosem 0:0 a postoupili do osmifinále.

Italy Champions League Soccer
Smutek fotbalistů Ligy mistrůFoto: CTK
Norský tým Bodö/Glimt začal ligovou fázi remízou na Slavii a po skalpech Manchesteru City a Atlética Madrid se zařadil k největším překvapením soutěže. Inter je dvojnásobný poražený finalista z posledních tří sezon soutěže a po porážce 1:3 venku byl v těžké pozici.

Nejenže suverénní lídr italské ligy v odvetě dlouho neskóroval, v 58. minutě na San Siru inkasoval. S ovázanou hlavou hrající Akanji fatální chybou naservíroval šanci soupeři. Blombergovu střelu ještě brankář Sommer vyrazil, ale na Haugeho dorážku už nedosáhl. Skóre tak otevřel bývalý hráč konkurenčního AC Milán. Senzaci pak ještě podtrhl dalším gólem Evjen, snížení Bastoniho znamenalo už jen korekci další senzace v podání Bodö/Glimt.

Za polární kruh do Norska v osmifinále zamíří Sporting Lisabon, nebo Manchester City.

Leverkusen měl díky Schickovým trefám v Pireu před odvetou dvoubrankový náskok a dnes si ho doma pohlídal. Český útočník znovu nastoupil v základní sestavě a odehrál celý zápas. V úvodu utkání proběhl mezi dvěma obránci a pokusil se překonat brankáře obloučkem, zamířil však hodně vedle branky. Olympiakos zahrozil po přestávce, domácí Grimaldo trefil břevno a utkání skončilo 0:0. Bayer půjde v osmifinále na Arsenal, nebo Bayern Mnichov.

Atlético Madrid i díky hattricku norského útočníka Sörlotha doma porazili FC Bruggy 4:1 a po remíze 3:3 v prvním zápase postoupili. Belgický vicemistr byl pro španělského favorita nepříjemným protivníkem.

Skóre odvety otevřel domácí Sörloth, ale Ordóňez brzy vyrovnal a proti hlavičce nepokrytého Vetlesena se pak vytáhl gólman Oblak, který míč směřující do sítě téměř zázračně zastavil na brankové čáře.

Atléticu vyšel vstup do druhého poločasu, kdy Cardoso prudkou střelou znovu strhl vedení na jeho stranu. Postup pak zpečetil Sörloth, který dalšími dvěma trefami završil hattrick a zlepšil se na pět gólů v sezoně Ligy mistrů. Tým kouče Simeoneho v osmifinále narazí na Liverpool, nebo Tottenham.

Newcastle potvrdil hladký postup. Před týdnem na půdě Karabachu zvítězil drtivě 6:1 a dnes na první zápas navázal. Hned v úvodních minutách se trefili Tonali a Joelinton. Další branky padly po přestávce a domácí zvítězili 3:2. Aktuálně jedenáctý tým anglic

Odvetná utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Ligy mistrů:

Atlético Madrid - FC Bruggy 4:1 (1:1)

Branky: 23., 76. a 87. Sörloth, 48. Cardoso - 36. Ordóňez. Rozhodčí: Turpin (Fr.). První zápas: 3:3, postoupilo Atlético.

Leverkusen - Olympiakos Pireus 0:0

Rozhodčí: Oliver (Angl.). První zápas: 2:0, postoupil Leverkusen.

Inter Milán - Bodö/Glimt 1:2 (0:0)

Branky: 76. Bastoni - 58. Hauge, 72. Evjen. Rozhodčí: Hernández (Šp.). První zápas: 1:3, postoupilo Bodö/Glimt.

Newcastle - Karabach 3:2 (2:0)

Branky: 5. Tonali, 6. Joelinton, 52. Botman - 50. Durán, 57. Džafargulijev. Rozhodčí: Massa (It.). První zápas: 6:1, postoupil Newcastle.

