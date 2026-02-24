Loňský finalista Ligy mistrů končí. Inter znovu nestačil na norského outsidera

Loňští finalisté Ligy mistrů fotbalisté Interu Milán podlehli v odvetě 1. kola vyřazovací fáze Bodö/Glimt 1:2 a po prohře 1:3 venku jsou vyřazeni. Naopak hráči Leverkusenu s Patrikem Schickem v sestavě remizovali s Olympiakosem 0:0 a postoupili do osmifinále.
Norský tým Bodö/Glimt začal ligovou fázi remízou na Slavii a po skalpech Manchesteru City a Atlética Madrid se zařadil k největším překvapením soutěže. Inter je dvojnásobný poražený finalista z posledních tří sezon soutěže a po porážce 1:3 venku byl v těžké pozici.
Nejenže suverénní lídr italské ligy v odvetě dlouho neskóroval, v 58. minutě na San Siru inkasoval. S ovázanou hlavou hrající Akanji fatální chybou naservíroval šanci soupeři. Blombergovu střelu ještě brankář Sommer vyrazil, ale na Haugeho dorážku už nedosáhl. Skóre tak otevřel bývalý hráč konkurenčního AC Milán. Senzaci pak ještě podtrhl dalším gólem Evjen, snížení Bastoniho znamenalo už jen korekci další senzace v podání Bodö/Glimt.
Za polární kruh do Norska v osmifinále zamíří Sporting Lisabon, nebo Manchester City.
Leverkusen měl díky Schickovým trefám v Pireu před odvetou dvoubrankový náskok a dnes si ho doma pohlídal. Český útočník znovu nastoupil v základní sestavě a odehrál celý zápas. V úvodu utkání proběhl mezi dvěma obránci a pokusil se překonat brankáře obloučkem, zamířil však hodně vedle branky. Olympiakos zahrozil po přestávce, domácí Grimaldo trefil břevno a utkání skončilo 0:0. Bayer půjde v osmifinále na Arsenal, nebo Bayern Mnichov.
Atlético Madrid i díky hattricku norského útočníka Sörlotha doma porazili FC Bruggy 4:1 a po remíze 3:3 v prvním zápase postoupili. Belgický vicemistr byl pro španělského favorita nepříjemným protivníkem.
Skóre odvety otevřel domácí Sörloth, ale Ordóňez brzy vyrovnal a proti hlavičce nepokrytého Vetlesena se pak vytáhl gólman Oblak, který míč směřující do sítě téměř zázračně zastavil na brankové čáře.
Atléticu vyšel vstup do druhého poločasu, kdy Cardoso prudkou střelou znovu strhl vedení na jeho stranu. Postup pak zpečetil Sörloth, který dalšími dvěma trefami završil hattrick a zlepšil se na pět gólů v sezoně Ligy mistrů. Tým kouče Simeoneho v osmifinále narazí na Liverpool, nebo Tottenham.
Newcastle potvrdil hladký postup. Před týdnem na půdě Karabachu zvítězil drtivě 6:1 a dnes na první zápas navázal. Hned v úvodních minutách se trefili Tonali a Joelinton. Další branky padly po přestávce a domácí zvítězili 3:2. Aktuálně jedenáctý tým anglic
Odvetná utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Ligy mistrů:
Atlético Madrid - FC Bruggy 4:1 (1:1)
Branky: 23., 76. a 87. Sörloth, 48. Cardoso - 36. Ordóňez. Rozhodčí: Turpin (Fr.). První zápas: 3:3, postoupilo Atlético.
Leverkusen - Olympiakos Pireus 0:0
Rozhodčí: Oliver (Angl.). První zápas: 2:0, postoupil Leverkusen.
Inter Milán - Bodö/Glimt 1:2 (0:0)
Branky: 76. Bastoni - 58. Hauge, 72. Evjen. Rozhodčí: Hernández (Šp.). První zápas: 1:3, postoupilo Bodö/Glimt.
Newcastle - Karabach 3:2 (2:0)
Branky: 5. Tonali, 6. Joelinton, 52. Botman - 50. Durán, 57. Džafargulijev. Rozhodčí: Massa (It.). První zápas: 6:1, postoupil Newcastle.
ŽIVĚEU poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur tak či onak, uvedla von der Leyenová v Kyjevě
Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun) tak či onak, řekla v úterý v Kyjevě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila, že půjčku odsouhlasilo 27 hlav států a vlád a svůj závazek musí dodržet. Praktické schválení půjčky ale nyní zablokovala Budapešť, která požaduje, aby Ukrajina nejdříve obnovila tranzit ruské ropy do Maďarska.
Extraliga je zpátky. Boleslav předvedla předehrávce proti Olomouci obrat
Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v předehrávaném utkání 48. extraligového kola Olomouc 3:2 po samostatných nájezdech. Bruslaři prohrávali po 24 minutách 0:2, nakonec se jim ale podařilo odčinit nedělní domácí porážku se Spartou (2:3) a bodově se dotáhli na dvanácté Kladno.
ŽIVĚPiráti podali trestní oznámení kvůli nevymáhaným dotacím pro Agrofert
Opoziční Piráti podali u Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání částky 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Andreje Babiše (ANO). Představitelé Pirátů dnes ve Sněmovně novinářům řekli, že vážně hrozí promlčení u velké části peněz, ačkoliv podle soudů bylo jejich vyplacení protizákonné.
Velvyslanec USA v Paříži, jenž nevyslyšel předvolání, volal ministrovi zahraničí
Americký velvyslanec ve Francii Charles Kushner znovu získá plný přístup k francouzské vládě až poté, co vysvětlí své rozhodnutí nedostavit se v pondělí na ministerstvo zahraničí, kam byl předvolán. V úterý to ve vysílání rozhlasové stanice France Info uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot.
Ukrajinský generál otevřeně promluvil o ruských ztrátách i "ztracených" městech
Situace by mohla být mnohem horší, hodnotí uplynulý rok války na Ukrajině vrchní velitel ukrajinské armády, generál Oleksandr Syrskyj. Ruské cíle byly mnohem ambicióznější, konstatuje.