Slavii přijdou problémy při zápase LM s Barcelonou téměř na milion

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) potrestala fotbalovou Slavii za chování fanoušků v lednovém utkání Ligy mistrů s Barcelonou souhrnnou pokutou 40 tisíc eur (970 tisíc korun)
Dalším trestem bylo podmínečné uzavření části stadionu na příští domácí zápas v pohárech. Podmínka bude mít dvouletou zkušební lhůtu. UEFA o tom informovala na svém webu.
Slavia pyká za dva prohřešky. Polovinu celkové sumy musí zaplatit za blokování veřejných průchodů při utkání, druhou část pak za zapalování ohňů fanoušky.
Za použití zakázané pyrotechniky UEFA pražskému klubu zároveň podmínečně uzavřela sektory 106 až 110 na severní tribuně, kde sídlí "kotel" nejhlasitějších příznivců.
Polská skupina Orlen v loňském roce výrazně zvýšila zisk, tržby jí ale klesly
Polská petrochemická skupina Orlen vloni více než zečtyřnásobila čistý zisk na 11,25 miliardy zlotých (téměř 65 miliard korun). Tržby se však téměř o desetinu snížily a dosáhly 267,33 miliardy zlotých. Firma, která v České republice vlastní rafinérskou skupinu Orlen Unipetrol, o tom ve čtvrtek informovala na svých internetových stránkách.
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.
Bartoš: Polovinu svých schopností mám z her. Když mi je rodiče zakazovali, vzteky jsem zvracel
Pirátění her, první střílečky i obavy z umělé inteligence. Bývalý vicepremiér a předseda Pirátů Ivan Bartoš byl hostem podcastu Krotitelé bossů a mluvil o tom, jak ho formovaly počítačové hry, proč by stát měl podporovat herní studia a proč rodiče nemohou podceňovat (ale ani porazit) digitální svět svých dětí.
ŽIVĚArmáda USA je zřejmě připravena zaútočit na Írán o víkendu, Trump ale zatím nerozhodl
Spojené státy budou připraveny zaútočit na Írán už tento víkend. Americký prezident Donald Trump však zatím neučinil konečné rozhodnutí o tom, zda dá k útoku pokyn. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala ve čtvrtek stanice CNN. USA v současné době přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.
Stellantis mění strategii. Nové diesely budou a řeší se konec problémových motorů Puretech
Automobilový koncern Stellantis, který sdružuje značky bývalých skupin PSA (Peugeot, Citroën, Opel atd.) a FCA (Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, RAM a další), vrací znovu do hry konvenční spalovací motory. Firma nabídne více nafťáků, vyvíjí nový diesel a chystá se možná obměna u benzinových motorů. Zároveň by to ale mohlo znamenat, že oslabí francouzská část koncernu.