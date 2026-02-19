Přeskočit na obsah
Benative
19. 2. Patrik
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Slavii přijdou problémy při zápase LM s Barcelonou téměř na milion

ČTK

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) potrestala fotbalovou Slavii za chování fanoušků v lednovém utkání Ligy mistrů s Barcelonou souhrnnou pokutou 40 tisíc eur (970 tisíc korun)

FL, Sparta-Slavia: fanoušci Slavia
FL, Sparta-Slavia: fanoušci SlaviaFoto: Milan Kammermayer
Reklama

Dalším trestem bylo podmínečné uzavření části stadionu na příští domácí zápas v pohárech. Podmínka bude mít dvouletou zkušební lhůtu. UEFA o tom informovala na svém webu.

Slavia pyká za dva prohřešky. Polovinu celkové sumy musí zaplatit za blokování veřejných průchodů při utkání, druhou část pak za zapalování ohňů fanoušky.

Související

Za použití zakázané pyrotechniky UEFA pražskému klubu zároveň podmínečně uzavřela sektory 106 až 110 na severní tribuně, kde sídlí "kotel" nejhlasitějších příznivců.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

Polská skupina Orlen v loňském roce výrazně zvýšila zisk, tržby jí ale klesly

Polská petrochemická skupina Orlen vloni více než zečtyřnásobila čistý zisk na 11,25 miliardy zlotých (téměř 65 miliard korun). Tržby se však téměř o desetinu snížily a dosáhly 267,33 miliardy zlotých. Firma, která v České republice vlastní rafinérskou skupinu Orlen Unipetrol, o tom ve čtvrtek informovala na svých internetových stránkách.

Ilustrační foto. Logo Telegramu.
Ilustrační foto. Logo Telegramu.
Ilustrační foto. Logo Telegramu.

ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků

Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.

Reklama
Citroën Berlingo ve spalovací variantě
Citroën Berlingo ve spalovací variantě
Citroën Berlingo ve spalovací variantě

Stellantis mění strategii. Nové diesely budou a řeší se konec problémových motorů Puretech

Automobilový koncern Stellantis, který sdružuje značky bývalých skupin PSA (Peugeot, Citroën, Opel atd.) a FCA (Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, RAM a další), vrací znovu do hry konvenční spalovací motory. Firma nabídne více nafťáků, vyvíjí nový diesel a chystá se možná obměna u benzinových motorů. Zároveň by to ale mohlo znamenat, že oslabí francouzská část koncernu.

Reklama
Reklama
Reklama