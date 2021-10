Slavia s Feyenoordem odehrála poločas hrůzy. Trpišovský zuřil, ale vinu vzal na sebe

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský se za výkon mužstva v první půli utkání Evropské konferenční ligy s Feyenoordem styděl a označil výkon svých svěřenců za katastrofální a zoufalý. Také záložník Tomáš Holeš uznal, že Slavia odehrála jeden z nejhorších poločasů od doby, co přišel do pražského klubu.

"V prvním poločase to od nás byl od inkasovaného gólu jednoznačně katastrofální výkon. Zhruba jsme věděli, co nás čeká, připravovali jsme se na to. Nic z toho ale bohužel v první půli nefungovalo, byli jsme sparingpartnerem. Stopeři měli v ruce žehličku, pro mě je neuvěřitelné, kolik toho museli odbránit sami za hráče v poli. Byla to zoufalost. Stydím se za to, co jsme tu za první půli předvedli," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

"Musím to vzít na sebe. Sestava nefungovala, některé součinnosti hráčů nefungovaly. Chtěli jsme hrát jinak, než jsme hráli. V první půli jsme dostali lekci z agresivity a presinku, ze hry nahoru dolů. I když soupeř hrál výborně, my k tomu přispěli svým výkonem," doplnil slávistický kouč.

O přestávce trenéři k hráčům hodně důrazně promlouvali. "Já jsem byl zlý už během první půle, akorát byl tady strašný řev. Bylo to celkem zbytečné, spousta věcí nebyla slyšet na 10 metrů. Zuřil jsem už v první půli, pak jsem si to trochu vybil o poločase. Ale k tomu by vůbec nemělo dojít. Je to svátek fotbalu, a jestli se bojíme v takovémhle prostředí hrát, tak je to pro mě nepochopitelné," zlobil se Trpišovský.

"Druhý gól přesně ilustroval, co se dělo na hřišti a v osobních soubojích. Strašně jsme podlehli prostředí. Soupeř samozřejmě hrál výborně a měl skvělé hráče. Ale my jsme byli na hřišti bezradní. I já jsem se modlil, aby už byl poločas. Věděl jsem, že tým potřebuje změny, jiný přístup," doplnil.

V pauze udělal hned tři změny a střídající hráči výkon týmu zvedli. "Připadal jsem si jak (bývalý trenér) Petr Uličný, který mi jednou říkal, že kdyby ho kdysi nedrželi asistenti, má vystřídáno v páté minutě. Kdyby bylo více možností, střídali bychom o poločase možná i vícekrát. Ale zaplaťpánbůh alespoň za pět možných změn, že je možné udělat takový zásah do týmu," prohlásil Trpišovský.

"Druhá půle byla relativně lepší, ale ten zápas jsme si udělali strašně těžký. Hrát tady a honit ztrátu 0:2 je strašně těžké. Kontaktní gól jsme dali brzo a díky zlepšenému výkonu a pomoci střídajících hráčů jsme pak měli nějaké možnosti. Na druhou stranu kdybychom tu vyrovnali, asi by to bylo hodně nespravedlivé po tom průběhu první půle, kdy to byl z naší strany den otevřených dveří," dodal Trpišovský.

Holeš: Už jsem doufal v konec poločasu

Podobně jako trenér sešívaných viděl první poločas i záložník Tomáš Holeš, který připustil, že v přestávce byla v kabině od trenérů velká "bouřka". Po změně stran osmadvacetiletý reprezentant sice snížil, ale srovnat už jeho tým nedokázal a v Nizozemsku prohrál 1:2.

"Promrhali jsme první poločas, ve kterém jsme hráli fakt špatně. Byl to asi jeden z nejhorších poločasů, co jsem hrál ve Slavii. Málo jsme běhali, nebyli jsme vůbec agresivní a do ničeho jsme se nedostali. Naopak jsme čelili jednomu útoku za druhým," uvedl pro klubovou televizi Holeš.

Feyenoord byl od začátku agresivnější a už ve 24. minutě vedl 2:0. "Soupeř na nás vletěl, nemohli jsme se s tím srovnat. Chodili nám do otevřené obrany, hnal je plný stadion. Nestává se nám to, agresivita a běhavost jsou obvykle naše zbraně. Už jsem doufal, že bude konec poločasu, nevěděli jsme si s tím rady," prohlásil Holeš.

O přestávce k týmu ostře promlouvali trenéři. "Samozřejmě byla bouřka. Vyslechli jsme si to od trenérů, dá se říct, že jsme to pěkně slízli. Ale to bylo jasné. Nám to jenom pomohlo, protože v druhé půli to bylo diametrálně jiné. Takhle by to mělo vypadat. Zápas jsme si prohráli v první půli," uvedl Holeš.

V 63. minutě po centru od Petra Ševčíka z přímého kopu hlavou snížil. "My jsme si před tou standardkou řekli, kam to má kopnout. Ať to dá na přední. Já s Masíčkem (Lukášem Masopustem) jsme tam nabíhali. Šéva (Ševčík) mě krásně trefil, já to poslal na zadní tyč," řekl Holeš. "Škoda, že nám ten gól nepomohl a neodvezli jsme si aspoň bod. Gól jsme dali docela brzo, věřil jsem, že ještě dokážeme vyrovnat," doplnil bývalý hráč Jablonce a Hradce Králové.

Potvrdil, že se mu proti Nizozemcům daří, v osmifinále letního mistrovství Evropy pomohl vítězným gólem k výhře české reprezentace nad "Oranje" 2:0. "Nevím, čím to je. Proti nizozemským týmům se mi daří, to je pravda. Asi na ně mám štěstí," přemítal Holeš.

Jeho celek se nedokázal úspěšně naladit na nedělní ligové derby se Spartou, která naopak v Evropské lize zvítězila nad Glasgow Rangers 1:0. "Musíme si z tohohle zápasu odnést to, co nás může posunout. Facka za první poločas a pochvala za druhý. Musíme se od něj odrazit a v derby předvést podobný výkon," dodal Holeš.