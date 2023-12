Šílený fotbalový Boxing Day. Před šedesáti lety zažila Anglie nevídané kolo

Boxing Day 1963 Results 😮😮😮 pic.twitter.com/6SxV3MiObN — David McGrady (@Djmc76) December 12, 2023

Boxing Day 1963

"Bylo to bezpochyby bizarní fotbalové odpoledne." Tak shrnul Terry Dyson to, co se dělo 26. prosince 1963 v anglické lize. Za sebou měl střední útočník Tottenhamu zápas, v němž jeho celek remizoval 4:4 na trávníku West Bromwiche.

Tohle totiž nebyl v ten den jediný divoký zápas. V deseti duelech kola padlo 66 gólů. Jen dva týmy z dvaceti se ani jednou neradovaly z branky. Pojďme se podívat, co se to tehdy na anglických ligových stadionech dělo.