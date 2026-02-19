Přeskočit na obsah
Benative
19. 2. Patrik
Sport

Schick napodobil Ballacka a zapsal se do historie Leverkusenu

ČTK

Dvě branky během tří minut posunuly Bayer blíž k postupu v Lize mistrů a Patrika Schicka mezi klubové legendy.

Patrik Schick z Leverkusenu dává gól v zápase 1. kola vyřazovací fotbalové Ligy mistrů na hřišti Olympiakosu Pireus
Patrik Schick z Leverkusenu dává gól v zápase 1. kola vyřazovací fotbalové Ligy mistrů na hřišti Olympiakosu PireusFoto: CTK
Český fotbalový reprezentant Patrik Schick se stal teprve druhým hráčem v historii Leverkusenu, který ve vyřazovacím utkání Ligy mistrů vstřelil dvě banky.

Bayeru díky nim ve středečním prvním zápase úvodního kola play off zařídil výhru 2:0 na hřišti Olympiakosu Pireus. V rozhovoru s médii řekl, že v průběhu zápasu zůstal trpělivý a při gólových akcích stál na správném místě.

Pochvaloval si také, že se jeho tým po nepovedeném začátku roku výrazně zlepšil.

Třicetiletý Schick rozhodl o cenném vítězství "slepenými" góly v 60. a 63. minutě. Napodobil tím klubovou legendu Michaela Ballacka, který v dubnu 2002 dvakrát skóroval proti Liverpoolu ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Bayer tehdy došel až do finále, v němž podlehl Realu Madrid.

"Jako útočník musíte být trpělivý. Někdy musíte na jedinou příležitost čekat celý zápas. Musíte být připravení, to obnáší útočníkova práce. Byl jsem dnes na správném místě," uvedl Schick, který byl vyhlášen hráčem zápasu.

První branku zaznamenal po hodině hry; Ernest Poku mu nahrál do běhu a odchovanec Sparty střelou k tyči překonal vyběhnutého gólmana Konstantinose Tzolakise. Mezi střelce se zapsal ve třetím z posledních čtyř soutěžních utkání.

"Byl to intuitivní pohyb. Rozběhl jsem se a Ernest mi poslal skvělou přihrávku na nohu. Dal jsem si první dobrý dotek a pak to bylo jeden na jednoho s gólmanem. Zůstal jsem klidný a vstřelil pěkný gól," mínil bývalý hráč Bohemians 1905, Sampdorie Janov, AS Řím a Lipska.

Za další dvě a půl minuty stanovil hlavou konečný výsledek. V probíhající soutěžní sezoně si připsal 13 gólů. Leverkusen oplatil Olympiakosu totožnou prohru z lednového utkání ligové fáze "milionářské" soutěže.

"Bylo to přesně stejně těžké jako posledně. Hráli jsme lépe, ale v první půli nás potkal ten samý problém, tedy že jsme měli šance, ale neskórovali jsme. Ve druhé půli jsme se zlepšili, dali dvě branky a udrželi nulu, což je velmi důležité," prohlásil Schick.

Leverkusen načal nový kalendářní rok třemi soutěžními porážkami, v dalších sedmi utkáních ale neprohrál a šest z nich vyhrál. "Po zimní přestávce jsme prožili složitý začátek, ale hodně se lepšíme. Uvidíme, kam až dojdeme," řekl autor 24 reprezentačních branek.

Jeho přínos si pochvaloval trenér Kasper Hjulmand. "Když jsme zahodili dvě tři velké šance, říkal jsem si, že už je to tu zase. Patrik Schick ale ve druhé půli rozhodl a první gól nás uklidnil. Hráli jsme svou hru a měli utkání pod kontrolou. Oni měli jen střely z dálky," uvedl třiapadesátiletý Dán.

