Schick znovu řádil, dvěma góly zařídil výhru Leverkusenu v Pireu

Český fotbalista Patrik Schick zařídil Leverkusenu dvěma góly vítězství 2:0 na hřišti Olympiakosu Pireus v úvodním utkání 1. kola vyřazovací fáze Ligy mistrů.
Finalista minulého ročníku Inter Milán podlehl v Norsku 1:3 Bodö/Glimt. Newcastle deklasoval 6:1 Karabach, útočník Anthony Gordon nasázel už v prvním poločase čtyři branky. Atlético Madrid neudrželo dvougólový náskok a remizovalo v Bruggách 3:3. Odvety jsou na programu za týden.
Schick potvrdil střeleckou formu a prosadil se ve třetím z posledních čtyř soutěžních duelů. V 60. minutě převzal Pokuovu kolmici a s přehledem zakončil. O tři minuty později zvýšil hlavou po rohovém kopu.
Schick má v tomto ročníku milionářské soutěže na kontě čtyři branky. Dvougólový zápas prožil poprvé od začátku listopadu v ligovém utkání s Heidenheimem.
Bodö/Glimt zkompletovalo "hattrick" triumfů nad velkokluby, do vyřazovací části proklouzlo až výhrami nad Manchesterem City a Atléticem v závěru ligové fáze. Na Fetův gól po pohledné kombinaci odpověděl ještě do přestávky Esposito, domácí ale rozhodli dvěma zásahy po hodině hry.
Nejprve se bývalý hráč AC Milán Hauge trefil přesně pod břevno a poté Högh zužitkoval Fetovu přihrávku před prázdnou bránu. Dnešní kapitán norského celku dal v posledních třech zápasech v soutěži pět gólů.
Newcastle v Baku dominoval, Gordon otevřel skóre už ve třetí minutě a o chvíli později zvýšil hlavou Thiaw. Ve 32. minutě proměnil Gordon penaltu a hned z další akce potrestal velké zaváhání stopera Mediny. Krátce před pauzou po další chybě v rozehrávce navíc vybojoval na brankáři další pokutový kop a opět ho sám proměnil.
Anglický reprezentant se stal teprve druhým hráčem, který dal v Lize mistrů čtyři góly během prvního poločasu. Jako první to v roce 2014 dokázal útočník Luiz Adriano ze Šachtaru Doněck v duelu s BATE Borisov. Gordon je s 10 trefami druhým nejlepším střelcem aktuálního ročníku soutěže za Mbappém z Realu Madrid (13 branek).
Karabach poprvé vystřelil na bránu v 55. minutě, kdy Jaragulijev z úhlu snížil. "Straky" ale udeřily ještě jednou po Murphyho tečované střele a ázerbájdžánský celek inkasoval šestkrát stejně jako při porážce 0:6 v posledním kole ligové fáze v Liverpoolu.
Atlético vedlo po poločase 2:0, po hodině hry už ale bylo vyrovnáno. A přestože španělský tým šel ještě jednou do vedení, v 89. minutě zařídil domácím remízu křižnou střelou Tzolis. Atlético nevyhrálo na belgické půdě ani sedmý zápas v evropských pohárech.
Úvodní utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Ligy mistrů:
Karabach - Newcastle 1:6 (0:5)
Branky: 55. Jaragulijev - 3., 32. z pen., 34. a 45.+1 z pen. Gordon, 9. Thiaw, 72. Murphy. Rozhodčí: Eskas (Nor.).
Olympiakos Pireus - Leverkusen 0:2 (0:0)
Branky: 60. a 63. Schick. Rozhodčí: Pinheiro (Portug.).
Bodö/Glimt - Inter Milán 3:1 (1:1)
Branky: 20. Fet, 61. Hauge, 64. Högh - 30. Esposito. Rozhodčí: Siebert (Něm.).
FC Bruggy - Atlético Madrid 3:3 (0:2)
Branky: 52. Onyedika, 60. Tresoldi, 89. Tzolis - 8. Álvarez z pen., 45.+4 Lookman, 79. vlastní Ordóňez. Rozhodčí: Nyberg (Švéd.).
Tohle nikdo nečekal, žasnou v zámoří nad Čechy. Vytáhli "extrémně frustrující" zbraň
Na juniorském MS vyřadili Kanadu už třikrát v řadě, teď ji trýznili i na nejvyšší možné úrovni, na olympijském turnaji mužů v Miláně. Nakonec Češi senzaci nedotáhli, ale v kolébce hokeje způsobili značné pozdvižení.
ŽIVĚ„Existuje mnoho důvodů pro úder proti Íránu.“ USA už přesouvají vojenskou techniku
Pro vojenský úder proti Íránu existuje mnoho důvodů, prohlásila ve středu na pravidelné tiskové konferenci mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Zároveň ale podotkla, že úterní jednání o íránském jaderném programu přineslo drobný pokrok. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Spojené státy přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.
Rulíka naštvali rozhodčí: Bojí se Kanadě něco písknout. Ale Česku uznali gól v šesti
Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík ocenil své svěřence za výborný výkon ve čtvrtfinále olympijského turnaje proti Kanadě, které podlehli 3:4 v prodloužení. V rozhovoru s novináři po utkání zároveň zkritizoval výkon rozhodčích, dnes i celkově na turnaji.
ŽIVĚ12. den ZOH: Finové mohou dál snít o obhajobě zlata, Italové mají novou olympijskou rekordmanku
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku
Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.